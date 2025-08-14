Förskollärare
2025-08-14
Är du utbildad förskollärare och vill skapa förutsättningar för alla barn att lyckas?
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och har god förmåga att omsätta läroplanen i praktisk handling. Du har god förmåga att skapa hållbara relationer med barn, vårdnadshavare och kollegor, är intresserad av språkutveckling, naturkunskap.
Stjärnfallets förskola är en fristående förskola belägen på Vintergatan 8 i Landskronas östra delar.
Vi är en Reggio Emilia inspirerade- och en mångkulturell förskola som inriktar sig på skapande, språk, naturvetenskap och hållbar utveckling i vardagen. Vi arbetar med trygga, utmanande och föränderliga lärmiljöer, där barnen ges möjligheter att utveckla sitt tänkande och lärande utifrån sina egna förutsättningar och behov. Utöver avdelningarna har vi i dagsläget utvecklat ett naturrum, yoga rum och rörelserum utifrån barnens intressen.
Vår pedagogiska atmosfär och undervisning är i ständig utveckling, där barnets bästa alltid sätts i första rummet och där varje barn har möjlighet att påverka innehållet i verksamheten.
Arbetsuppgifter
Du som förskollärare har ett helhetsansvar för det pedagogiska arbetet och för att verksamheten är trygg, rolig, stimulerande och lärorik för barns utveckling och lärande. Vi förväntar oss att du som förskollärare är väl förtrogen med våra styrdokument och ska ha god förmåga att omsätta dem både i praktik och i teori.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har 120p/förskollärarutbildning eller Lärarexamen med profil mot förskola 140 p.
Du har erfarenhet av att arbeta språkinriktat och har en god kommunikationsförmåga samt ett stort intresse av att möta människor med olika bakgrund och förutsättningar. Du ska även ha goda ledaregenskaper samt ett nyfiket, engagerat, flexibelt och närvarande förhållningssätt.
Du har grundläggande IT-kunskaper och kan på ett tydligt och korrekt sätt uttrycka dig i både tal och skrift. Du lägger alltid barnens trygghet, lärande och utveckling i fokus och är en god samt positiv förebild för barnen. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Stjärnfallets förskola är en social och kulturell mötesplats som ger dig utrymme för att växa i din yrkesroll.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: info@stjarnfalletforskola.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stjärnfallets Förskola AB
(org.nr 556808-7802), http://www.stjarnfalletsforskola.com Jobbnummer
