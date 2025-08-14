Förskollärare
2025-08-14
Stationens förskola är en privat förskola med 37 barn, 8 pedagoger och egen köksa som lagar vår mat. Vi håller till i det gamla stationshuset mitt i Veberöd ca.två mil öster om Lund.
Förskolan har tre avdelningar uppdelade efter ålder. Pedagogerna i varje arbetslag ansvarar för sin barngrupp på avdelningen, men det kan cirkulera och varje pedagog måste vara beredd på att arbeta med alla åldersgrupper.
Vi är en engagerad personalgrupp som tycker det är kul och spännande att arbeta med barn och att utveckla vår förskola och vi har ett varmt klimat på förskolan. Att skapa en lugn miljö där barnet blir bekräftat, sett och därigenom vågar ta plats och växa är viktigt för oss.
Vi söker en förskollärare som ska vara en bra förebild för barnen och som respekterar barnen, för att själva bli respekterad.
Eftersom vi är en liten förskola ställs extra höga krav på samarbetsförmåga, flexibilitet och att du tar ditt ansvar som förskollärare enligt läroplanen. Dina arbetsuppgifter
Som förskollärare kommer du att arbeta i arbetslag med att planera, genomföra, dokumentera och utveckla den pedagogiska verksamheten för barnen tillsammans med dina kollegor.
Du ska kunna ta tillvara på barnets nyfikenhet, glädje och kompetens för att skapa en miljö som stimulerar till utveckling och lärande.
Du ska också kunna leda och ta ansvar för det egna arbetslaget vad gäller det pedagogiska arbetet, dokumentation, reflektion och systematiskt kvalitetsarbete.
Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vår verksamhet för att nå våra mål och skapa en hög kvalitet på barnens verksamhet, därför söker vi dig som har intentionen att använda läroplanen som ett levande och ledande dokument för verksamheten.
En extra merit är om du är villig och intresserad av att utveckla dina ledaregenskaper för att, inom loppet, av något år aspirera till tjänsten som rektor på förskolan.
Tjänstgöringsgraden är i dagsläget 87,5%
Utbildning/Erfarenhet
Vi söker nu dig som har:
Har förskollärarlegitimation.
Kan leda ett arbetslag.
Har erfarenhet av pedagogisk dokumentation.
Har ett reflekterande arbetssätt.
Är nytänkande och beredd att vara en del av förskolans utveckling.
Är väl insatt i förskolans läroplan.
Har ett professionellt och serviceinriktat arbetssätt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och egenskaper såsom engagemang, flexibilitet, ansvarstagande och samarbetsförmåga.
Vill du arbeta på en förskola med korta beslutsvägar, en lugn arbetsmiljö, varmt klimat, stor arbetsglädje och kvalitet. Då söker vi dig som är förskollärare och som vill vara med i vårt gäng och skapa den bästa förskolan.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi vill inte bli kontaktade av bemanningsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
E-post: stationensforskolechef@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Förskolan Gömstället, Ekonomisk Fören
Södra Järnvägsgatan 7 (visa karta
)
247 62 VEBERÖD Arbetsplats
Stationens förskola Kontakt
Rektor
Eva-Marie Kralmark stationensforskolechef@gmail.com 0763446236 Jobbnummer
9458595