Förskolepedagog
2026-04-10
Vill du arbeta i en liten, trygg och kreativ förskola där fri lek, skapande och barns nyfikenhet står i centrum? Nu söker föräldrakooperativet Musica en engagerad förskollärare till sin verksamhet!
Musica är ett föräldrakooperativ i gröna, sköna Guldheden med fokus på utomhuspedagogik, skapande verksamhet och lärande genom fri lek. Barngruppen är en av Sveriges minsta med sina 13 barn i olika åldrar, vilket ger goda möjligheter att se varje barn och anpassa verksamheten efter deras behov och utveckling. Du arbetar tätt tillsammans med en förskollärare och en barnskötare samt rektor.Publiceringsdatum2026-04-10Om tjänsten
Vi söker en förskollärare på heltid för ettårigt vikariat, med eventuell möjlighet till förlängning.
Som förskollärare hos oss kommer du att:
• planera, genomföra och utveckla den pedagogiska verksamheten utifrån läroplanen och kooperativets policy
• skapa en trygg, stimulerande och inkluderande miljö för barnen
• samarbeta nära med kollegor och vårdnadshavare.
Vi söker dig som:
• är utbildad förskollärare
• har ett genuint engagemang för barns lärande och utveckling
• har ett närvarande, lågaffektivt och mjukt förhållningssätt
• är ansvarstagande, flexibel och har god samarbetsförmåga.
Du behöver inte ha jobbat i föräldrakooperativ tidigare men bör vara insatt i verksamhetsformen. Förskollärarexamen är ett krav men dina personliga egenskaper väger tyngre i urvalsprocessen än lång erfarenhet.
Vi erbjuder:
• en liten verksamhet med hög personaltäthet och mysiga lokaler i södra Guldheden
• kompetenta, härliga kollegor och engagerade vårdnadshavare
• möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
• pedagogisk lunch som lagas dagligen på förskolan.
Tjänsten är på 100 % med tillträde i augusti. Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
E-post: personalansv.kooperativetmusica@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Föräldrakooperativet Musica
, https://www.forskolanmusica.se
Dr Forselius backe 62 (visa karta
)
413 26 GÖTEBORG Arbetsplats
Musica föräldrakooperativ förskola Kontakt
Amanda Hansson personalansv.kooperativetmusica@gmail.com Jobbnummer
9848736