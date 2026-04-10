Förskolepedagog

Föräldrakooperativet Musica / Förskollärarjobb / Göteborg
2026-04-10


Vill du arbeta i en liten, trygg och kreativ förskola där fri lek, skapande och barns nyfikenhet står i centrum? Nu söker föräldrakooperativet Musica en engagerad förskollärare till sin verksamhet!
Musica är ett föräldrakooperativ i gröna, sköna Guldheden med fokus på utomhuspedagogik, skapande verksamhet och lärande genom fri lek. Barngruppen är en av Sveriges minsta med sina 13 barn i olika åldrar, vilket ger goda möjligheter att se varje barn och anpassa verksamheten efter deras behov och utveckling. Du arbetar tätt tillsammans med en förskollärare och en barnskötare samt rektor.

Om tjänsten
Vi söker en förskollärare på heltid för ettårigt vikariat, med eventuell möjlighet till förlängning.
Som förskollärare hos oss kommer du att:
• planera, genomföra och utveckla den pedagogiska verksamheten utifrån läroplanen och kooperativets policy
• skapa en trygg, stimulerande och inkluderande miljö för barnen
• samarbeta nära med kollegor och vårdnadshavare.

Vi söker dig som:
• är utbildad förskollärare
• har ett genuint engagemang för barns lärande och utveckling
• har ett närvarande, lågaffektivt och mjukt förhållningssätt
• är ansvarstagande, flexibel och har god samarbetsförmåga.

Du behöver inte ha jobbat i föräldrakooperativ tidigare men bör vara insatt i verksamhetsformen. Förskollärarexamen är ett krav men dina personliga egenskaper väger tyngre i urvalsprocessen än lång erfarenhet.

Vi erbjuder:
• en liten verksamhet med hög personaltäthet och mysiga lokaler i södra Guldheden
• kompetenta, härliga kollegor och engagerade vårdnadshavare
• möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
• pedagogisk lunch som lagas dagligen på förskolan.

Tjänsten är på 100 % med tillträde i augusti. Vi ser fram emot din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
E-post: personalansv.kooperativetmusica@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Föräldrakooperativet Musica, https://www.forskolanmusica.se
Dr Forselius backe 62 (visa karta)
413 26  GÖTEBORG

Arbetsplats
Musica föräldrakooperativ förskola

Kontakt
Amanda Hansson
personalansv.kooperativetmusica@gmail.com

