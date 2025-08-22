Förskolan Redet söker Barnskötare
Föräldrafören Redet, Ekonomisk Fören / Barnskötarjobb / Sundbyberg
2025-08-22
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
i Sundbyberg
Om jobbet
Förskolan Redet är en liten och hemtrevlig förskola som ligger i centrala Sundbyberg. Redet drivs som ett föräldrakooperativ. På förskolan går det 35 barn indelade i två avdelningar. Arbetsgruppen består av två förskollärare och fyra barnskötare.
Till förskolan Redet ska alla barn komma med glädje! Vi vill att alla barn skall känna trygghet och att de skall uppmuntras till nyfikenhet och ha en lust att lära.
Den pedagogiska verksamheten planeras utifrån barnens intresse. Vi arbetar i olika projekt och lyfter där in hela läroplanen. Alla som arbetar på Redet är delaktiga i planering och genomförande av undervisningen. Alla samlingar är planerade och utifrån olika ämneskategorier där även barnskötare deltar. Vi arbetar även utifrån friluftsfrämjandets utomhuspedagogik. Detta innebär att vi värdesätter att barnen får vara ute och får vistas i skogen.
På Redet finns stora möjligheter för dig att göra det du tycker är viktigt och roligt. En fördel med föräldrakooperativ är att alla: styrelse, medlemmar och medarbetare tillsammans arbetar för barnens bästa. Vi har snabba beslutsvägar och föreningen är icke-vinstdrivande. Detta innebär att alla resurser trycks tillbaka ut till verksamheten, vilket möjliggör att alla barn kan få det de behöver, och personal kan få en arbetsplats där de hinner med sitt uppdrag - har roligt och mår bra.
Vem är du?
Vi ser gärna att du har barnskötarutbildning, men viktigast för oss är vem du är som person. Du är glad, positiv och letar lösningar istället för problem. Du är öppen för olika perspektiv och kommunikativ med dina kollegor. Du tycker att arbetet är roligt, och har ett engagemang som bidrar till att barn, kollegor och föräldrar trivs.
Vi ser att du konstant har barnen i fokus, och arbetar utifrån ett barnperspektiv med en insikt i att barn är kompetenta.
Du behärskar det svenska språket i tal och skrift samt är förtrolig med läroplan för förskola.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du behöver ha godkänd gymnasieexamen, tala och skriva svenska, och ha ett giltigt utdrag ur belastningsregistret.
Ansök genom att
Skicka ditt CV och ett personligt brev samt löneanspråk till jobba@redet.nu
Publiceringsdatum2025-08-22
Om du har frågor om oss eller rollen, kontakta rektor Lina Westin via epost rektor@redet.nu
Välkommen till oss på förskolan Redet! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
E-post: jobba@redet.nu
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Föräldrafören Redet, Ekonomisk Fören
Vackra Vägen 14
)
172 40 SUNDBYBERG
Redet Ek Fören, Föräldrafören
Rektor
Lina Westin rektor@redet.nu
9470784