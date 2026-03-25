Förskola - Fritidshem 75%
2026-03-25
Välkommen till den lilla skolan i stan - där gemenskap, trygghet och arbetsro står i centrum!
Vi söker nu en legitimerad lärare till en tillsvidaretjänstPubliceringsdatum2026-03-25Om tjänsten
Du kommer främst att arbeta på vårt fritidshem, men även vara schemalagd ca 25% på vår förskola.
Tjänsten kan eventuellt kombineras med andra utlysta deltidstjänster på arbetsplatsen, musiklärare eller slöjdlärare.
Om skolan
Montessori Friskola Gotland är belägen på A7-området i centrala Visby. Vi har ca 75 elever i skolan och 25 barn på förskolan. Totalt arbetar omkring 20 medarbetare hos oss.
Vi är en liten verksamhet med korta beslutsvägar och stark laganda. Förskola och skola ligger i samma byggnad. Under 2025 flyttade mellanstadiet in i nybyggd tillbyggnad och fick moderna och inspirerande lokaler.
Skolan grundades 1996 och är Gotlands äldsta friskola. Våra hörnstenar är: Trygghet, ansvar, arbetsro och lust att lära.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
är legitimerad lärare i fritidshem
har behörighet i något praktiskt-estetiskt ämne
har god samarbetsförmåga och ett engagerat och flexibelt arbetssätt
är nyfiken och vill bidra till skolans utveckling
Erfarenhet av eller utbildning inom Montessoripedagogik är meriterande.
Anställningsvillkor
Tillträde: 4 aug 2026
Tjänst: Tillsvidare, semestertjänst
Arbetstid
30 timmar per veckaSå ansöker du
Skicka in ditt CV och personliga brev.
Bifoga kopia på din lärarlegitimation.
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt från rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
E-post: ansokan@montessorigotland.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Förskola - Fritids". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Montessori Friskola Gotland AB
(org.nr 556793-5514), http://www.montessorigotland.se
Artillerigatan 13 (visa karta
)
621 38 VISBY Arbetsplats
Montessori Friskola Gotland AB Kontakt
rektor
Tina Örnberg tina@montessorigotland.se 0706679081 Jobbnummer
