Forskningsingenjör inom flygteknik
Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI / Maskiningenjörsjobb / Stockholm Visa alla maskiningenjörsjobb i Stockholm
2026-01-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Visa alla jobb hos Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI i Stockholm
, Huddinge
, Botkyrka
, Södertälje
, Nynäshamn
eller i hela Sverige
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Forskningen spänner över flera områden, som exempelvis undervatten, cyberförsvar, rymd, telekrig, sensorsystem, civilt försvar, CBRNe (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen), militära plattformar inklusive vapen och skydd samt säkerhetspolitiska analyser. FOI:s forskning spelar en nyckelroll i att bygga Sveriges försvarsförmåga.
Har du ett intresse för teknik och försvar? Vill du arbeta på en arbetsplats där kompetensen är hög, i spännande projekt, inom teknik för försvar och säkerhet? Vi söker dig som vill förstå kopplingen mellan dagens teknikutveckling och framtidens tillämpningar. Publiceringsdatum2026-01-23Om tjänsten
På enheten Flygteknik genomförs arbete som kombinerar systemperspektiv med de flygtekniska disciplinerna: strömnings- och flygmekanik, struktur- och materialteknik med flera. Arbetet bedrivs i nära samverkan med Försvarsmakten och FMV samt i internationella samarbeten. Arbetet syftar både till att kunna analysera prestanda och förmåga hos dagens system och att ta fram och värdera nya koncept för det framtida försvaret, med det långsiktiga målet att öka luftstridskrafternas försvarsförmåga.
Arbetsuppgifterna består i att genom beräkningar och analyser utveckla förmåga att bedöma flygande farkosters prestanda. Arbetsuppgifternas omfattning spänner över snabba erfarenhetsbaserade uppskattningar samt avancerade noggranna analyser och involverar både metodutveckling och nyttjande av kommersiella verktyg.
I din arbetsroll kommer du kontinuerligt att bidra till teknikutvecklingen inom flygområdet. Du deltar aktivt i arbetet med att ta fram underlag för analyser, bedömningar av resultaten samt att återföra slutsatser och insikter till det egna verksamhetsområdet och berörda angränsande verksamhetsområden. Arbetet kommer att ske i samverkan med övrig flygrelaterad verksamhet vid FOI.
Om enheten
FOI utgör en statlig industrioberoende expertresurs för Försvarsmakten, Regeringskansliet och andra myndigheter. Du kommer att ingå i enheten Flygteknik på vilken vi genomför välgrundade analyser, formulerar och studerar viktiga frågor och trender, förutser möjlig utvecklig och omsätter detta i kunskap, verktyg och förmågor som svarar mot uppdragsgivarnas behov idag och i framtiden. Enheten Flygteknik ingår i avdelningen för Försvarsteknik. Lär gärna mer om vad vi gör: Försvarsteknik .
Har du den kompetensprofil vi behöver?Kvalifikationer
Vi söker dig som;
är civilingenjör eller motsvarande inom området flygteknik eller annan relevant inriktning,
har ett intresse för och god förmåga inom strömningsmekanik, modellering- och beräkningsteknik vilket du kan påvisa genom arbetslivserfarenhet eller genomförda universitets-/högskolestudier,
har god förmåga att kommunicera klart och tydligt i både tal och skrift, på svenska såväl som på engelska.
Som person har du god analytisk förmåga och har lätt för att omvandla teori till praktik och sätta problem i ett sammanhang samt har förmåga att snabbt ta till dig information och förstå nya områden. Du trivs med att arbeta såväl självständigt som i grupp och du har god samarbetsförmåga. Vi ser gärna att du har initiativförmåga samt att du är mål- och resultatinriktad. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Meriterande
Det är meriterande om du har;
erfarenhet av geometri- och näthantering samt kommersiella beräkningsverktyg,
branscherfarenhet inom flyg- eller försvarssektorn.
Vad erbjuder vi dig?
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 15 februari!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Mattias John Quas. Fackliga företrädare är Staffan Lindgren (Saco-S) och Magnus Lindström (OFR/S - ST). Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
