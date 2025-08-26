Forskningsingenjör
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.
Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om - och mitt i - ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.
Umeå Plant Science Centre (UPSC) är ett av Europas starkaste forskningscentrum inom experimentell växtbiologi. Här har du tillgång till de senaste instrumenten och ett en miljö med mer än 200 växtforskare. Vår forskning spänner från biokemi och molekylärbiologi till fysiologi och ekosystem forskning https://www.upsc.se.
ForskningsingenjörPubliceringsdatum2025-08-26Beskrivning
UPSC:s transformationsplattform tar framför allt hand om transformationer av asp/hybridasp, och tillhörande sterilarbete och arbete med växter i vävnadskultur.
Det arbetar fem personer på plattformen, varav några är anställda på Umeå universitet (Umu) och andra på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Till institutionen för fysiologisk botanik söker vi nu en forskningsingenjör. Anställningen är ett tidsbegränsat vikariat i 6 månader med tillträde den 1 oktober 2025 eller enligt överenskommelseDina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med alla förekommande arbetsuppgifter inom plattformen, framförallt preparera sterilt tillväxtmedia samt arbete i sterilbänk med att klippa och plantera om skott. Vidare kommer du att utföra Agrobacterium-medierad transformation av stambitar av asp. Du kommer även att ha eget ansvar att ta hand om en del av plantorna vid plattformen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har mastersexamen inom växtfysiologi eller motsvarande och erfarenhet av arbete med växter med hjälp av sterilteknik är ett krav. Praktisk erfarenhet av Agrobacterium medierad transformation på hybridasp är ett krav. Praktisk erfarenhet av hantering av hybridasp är krav. Goda kunskaper i muntlig och skriftlig engelska är ett krav. Du måste därtill också ha god samarbetsförmåga, kunna arbeta både i grupp och självständigt, samt ha en mycket god förmåga att ta eget ansvar och vara noggrann och systematisk i ditt arbete. Erfarenhet av molekylärbiologiskt arbete samt av att arbeta med databasprogrammet Filemaker är meriterande.Anställningsvillkor
Anställningen avser vikariat på heltid i 6 månader. Tillträde 1 oktober 2025 eller enligt överenskommelse.Så ansöker du
Ansökan skall innehålla (1) ett personligt brev (2) CV och kopior på relevanta examen (3).
Sista ansökningsdag är 2025-09-17. Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem. Ansök via knappen längst ner på sidan.
Institutionen för fysiologisk botanik är en del av Umeå Plant Science Centre med cirka 200 medarbetare som består av bland annat av 40 gruppledare och representerar för närvarande 48 olika nationaliteter (för mer information, se http://www.upsc.se
eller http://www.plantphys.umu.se/english/).
Vår huvudsakliga verksamhet är akademisk forskning och utbildning som innefattar områden som ekologi, biokemi, plant fysiologi samt genomik.
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.
