Vi söker en kunnig forskningshandläggare till Research Support Office, där du får en viktig roll att stödja KTH:s forskare och samarbeta med övriga verksamhetsstödet i en dynamisk och professionell miljö.
Om avdelningen/gruppen
Avdelningen för forskningsstöd tillhandahåller strategiskt och operativt stöd inom extern
forskningsfinansiering, strategiska initiativ, samverkan, affärsjuridik och fundraising. Avdelningen består av ca 50 medarbetare och är indelad i 4 grupper. Läs gärna mer om oss i följande länk https://www.kth.se/forskning/extern-finansiering/extern-finansiering-1.76819
Vi söker nu en forskningshandläggare till gruppen Forskningsfinansiering. Gruppen ansvarar för rådgivning vid ansökningar om forskningsbidrag, handläggning av beviljade forskningsprojekt, administrativ projektledning för EU-projekt, stöd till EU-ekonomer samt exportkontroll och forskningsetik.
Du kommer till en grupp som präglas av stort engagemang och ansvarstagande. Vårt mål är att leverera ett bra stöd till verksamheten och bidra till att KTH:s forskare är framgångrika inom extern forskningsfinansiering. Som medarbetare har du stort eget ansvar för dina arbetsuppgifter samtidigt som du samarbetar i såväl mindre team som brett med andra roller inom verksamhetsstödet och KTH:s forskare.
Du kommer att ansvara för handläggning av ärenden i samband med ansökan och kontraktering av externfinansierade forskningsprojekt. Som exempel kan nämnas samverkansprojekt inom Horisont Europa, Digital Europa, EDF, projekt från Vinnova och Energimyndigheten samt handläggning av amerikanska medel. De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av handläggning av beviljade projekt. Utbildningsinsatser för KTH:s forskare kan ingå i uppdraget, liksom engagemang i de nätverk som KTH deltar i inom ansvarsområdena. Viss del av tjänsten kan också komma att omfattas av andra handläggningsuppgifter inom RSO:s verksamhetsområde. Du arbetar också tillsammans med övriga forskningshandläggare med att kontinuerligt förbättra och utveckla rutiner och processer.
- Universitets- eller högskoleexamen
- Aktuell och relevant kunskap och erfarenhet av forskningsfinansiering, dess system,
regler och finansieringsvillkor, inom EU, nationellt eller internationellt samt intresse för forskning och forskningsfrågor
- Erfarenhet av att arbeta i dokument- och ärendehanteringssystem och goda kunskaper inom Officepaketet (Word, Excel)
- Aktuell och relevant erfarenhet från universitets- och högskolevärlden eller annan för arbetet relevant arbetsgivare.
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt då båda språken
För att lyckas och trivas i rollen behöver du drivas av att stötta forskare och värdesätta samarbete både inom och utom gruppen. Du behöver också vara strukturerad, noggrann och ha förmåga att prioritera ditt arbete. Du tar egna initiativ och använder ditt goda omdöme för att hitta pragmatiska lösningar och kan förmedla komplex information på ett tydligt och begripligt sätt. Vi fäster därför stor vikt vid personliga egenskaper såsom serviceinriktning, struktur, flexibilitet, samarbetsförmåga och självständighet.
- Dokumenterad erfarenhet av handläggning av ärenden vid svensk myndighet
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.https://www.kth.se/om/jobba-pa-kth
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in och att de kvalifikationer vi efterfrågar i annonsen framgår i ditt CV. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).
Anställningen gäller tillsvidare enligt avtal.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
