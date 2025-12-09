Forskningshandläggare
2025-12-09
Vi söker en erfaren forskningshandläggare till Research Support Office med fokus på EU:s forskningsprogram, där du får en viktig och utvecklande roll i att stötta forskare och utveckla rutiner i en dynamisk och professionell miljö.
Om avdelningen/gruppen
Avdelningen för forskningsstöd tillhandahåller strategiskt och operativt stöd inom extern
forskningsfinansiering, strategiska initiativ, samverkan, affärsjuridik och fundraising. Avdelningen består av ca 50 medarbetare och är indelad i 4 grupper. Läs gärna mer om oss i följande länk https://www.kth.se/forskning/extern-finansiering/extern-finansiering-1.76819.
Vi söker nu en forskningshandläggare till gruppen Forskningsfinansiering. Gruppen ansvarar för rådgivning vid ansökningar om forskningsbidrag, handläggning av beviljade forskningsprojekt, administrativ projektledning för EU-projekt, stöd till EU-ekonomer samt exportkontroll och forskningsetik.
Du kommer till en grupp som präglas av stort engagemang och ansvarstagande. Vårt mål är att leverera ett bra stöd till verksamheten och bidra till att KTH:s forskare är framgångsrika inom extern forskningsfinansiering. Som medarbetare har du stort eget ansvar för dina arbetsuppgifter samtidigt som du samarbetar i såväl mindre team som brett med andra roller inom verksamhetsstödet och KTH:s forskare.
Placeringen är huvudsakligen på campus Valhallavägen.Publiceringsdatum2025-12-09Dina arbetsuppgifter
Som forskningshandläggare ansvarar du för handläggning av ärenden i samband med ansökan och kontraktering av forskningsprojekt inom EUs MSCA program. Även andra ärenden kan bli aktuella, som exempelvis samverkansprojekt inom Horisont Europa, Digital Europa, EDF, projekt från Vinnova och Energimyndigheten och amerikanska medel. De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av beredning av beslut för signering av avtal för beviljade projekt. Du arbetar nära övriga forskningshandläggare och med forskningsrådgivaren för MSCA.
Arbetet innefattar även att:
- Hålla dig uppdaterad om regelverk för MSCA-programmet, och ge råd till forskare och annan personal både vid ansökan och efter beviljat bidrag.
- Hålla uppstartsmöten med forskare, HR och ekonomistöd i samband med att nya projekt beviljas.
- Engagera dig, och vid behov representera KTH, i de nätverk där KTH deltar inom ansvarsområdet.
- Delta i utbildningsinsatser för KTH:s forskare tillsammans med forskningsrådgivare och anordna utbildningar för kollegor inom HR och ekonomi, tillsammans med ansvariga inom dessa områden.
- Hålla regelbundna avstämningar med forskningsrådgivare MSCA, och ansvariga experter inom HR och ekonomi gällande MSCA-frågor.
- Utveckla rutiner för handläggning av externfinansierade projekt tillsammans med övriga handläggare och ansvariga experter inom HR och ekonomi.
Viss del av tjänsten kan också komma att omfattas av andra handläggningsuppgifter inom RSO:s verksamhetsområde.
Vi erbjuder skiftande, utmanande och roliga arbetsuppgifter i en engagerande miljö med kompetenta medarbetare. Du kommer att arbeta självständigt under eget ansvar samt som en del i ett team, ofta med skarpa tidsramar.

Kvalifikationer
- Universitets- eller högskoleexamen
- Dokumenterad erfarenhet av handläggning av ärenden vid lärosäte eller annan myndighet
- Erfarenhet av att arbeta i dokument- och ärendehanteringssystem
- Aktuell kunskap och erfarenhet av EU:s forskningsfinansieringsprogram, system och regler
- Aktuell erfarenhet från universitets- och högskolevärlden eller annan för arbetet relevant arbetsgivare
- Goda kunskaper inom Officepaketet (Word, Excel, PPT)
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt då båda språken används i rollen.
För att lyckas och trivas i rollen behöver du vara strukturerad, noggrann och ha förmåga att prioritera ditt arbete. Du tar egna initiativ och använder ditt goda omdöme för att hitta pragmatiska lösningar. Du kan förmedla komplex information på ett tydligt och begripligt sätt, och du värdesätter samarbete och gillar att hjälpa och stötta andra i deras arbete. Vi fäster därför stor vikt vid personliga egenskaper såsom serviceinriktning, struktur, kvalitetsmedvetenhet, samarbetsförmåga och självständighet.
Meriterande
- Aktuell kunskap och erfarenhet av handläggning av EU-forskningsprojekt vid svenskt lärosäte
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.https://www.kth.se/om/jobba-pa-kth
Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.Så ansöker du
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in och att de kvalifikationer vi efterfrågar i annonsen framgår i ditt CV. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare enligt avtal.
Anställningen inleds med sex månaders provanställning.
För https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440
i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
