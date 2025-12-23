Forskningsassistent Whole
Uppsala universitet,Institutionen för kvinnors och barns hälsa
2025-12-23
Visa alla jobb hos Uppsala universitet,Institutionen för kvinnors och barns hälsa i Uppsala
Vill du arbeta med tvärvetenskaplig forskning om kvinnohälsa, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Vi söker en högt motiverad forskningsassistent till ett nybildat centrum om kvinnohälsa (WHOLE).
Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH) på mediciniska fakulteten av Uppsala Universitetet är en internationell och mångprofessionell institution med fokus på hälsa och välfärd. Det globala hälsoperspektivet är alltid närvarande, och vi samarbetar över professioner och kliniska områden, både inom utbildning och inom forskning.
Forskning inom WHOLE syftar till att förbättra vård och omhändertagande av kvinnor i ett livscykelperspektiv. Forskningen handlar om bättre diagnostik och behandling av psykisk ohälsa och smärta hos kvinnor i relation till menscykeln, graviditet och klimakteriet och leds av professor Alkistis Skalkidou. Delar av verksamheten är integrerad med avdelningarna vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar och kurser inom den medicinska fakulteten. Publiceringsdatum2025-12-23Dina arbetsuppgifter
Du samarbetar löpande med andra forskare för att skapa resultat inom olika projekt och har en eller flera handledare som stöd. Du arbetar dock i stor utsträckning självständigt, t.ex. genom att leta relevant litteratur, genomföra statistiska analyser, skriva artiklar för tidskrifter och relevanta andra texter.
Förutom egen forskning ser vi också gärna att du tar del i det administrativa arbetet i WHOLE. I detta ingår samordning av kliniska kohorter, planering och koordinering av möten och pågående studier och rekrytering och screening av deltagare, dataregistrering och säker databashantering.
Vi önskar också att en del av din tid används för vetenskapskommunikation.Kvalifikationer
Avlagd examen på avancerad nivå inom psykologi eller neuropsykologi
Utöver detta kräver vi:
• mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.
• erfarenhet av att organisera och genomföra experimentella sessioner med människor tex med neurofysiologiska undersökningar eller psykiatriska intervjuer
• utmärkta organisatoriska färdigheter, noggrannhet, förmåga att hålla deadlines samt att samordna flera parallella arbetsflöden.
Vi söker dig som är flexibel, självgående och strukturerad. Du har lätt för att samarbeta både inom teamet och med externa kontakter och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Personlig lämplighet kommer att tillmätas betydelse.Meriterande
Du får gärna ha internationell erfarenhet av forskning och utbildning. Det är också meriterande om du har behärskar programmering och statistisk analys i R. Du har också god förmåga att skriva akademiska texter. Erfarenhet eller intresse för vetenskapskommunikation är ett extra plus.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, 12 månader. Omfattningen är 100%. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Alkistis Skalkidou, alkistis.skalkidou@uu.se
I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen.
Välkommen med din ansökan senast den 15 januari2025, UFV-PA 2025/4055.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
Uppsala Universitet
