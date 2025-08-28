Forskningsassistent, tidsbegränsad anställning

Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa / Apotekarjobb / Uppsala
2025-08-28


Forskningsassistent (Apotekare)

Vill du arbeta med läkemedelsforskning och utveckling i nära samarbete med akademi och sjukvård, tillsammans med kunniga och engagerade kollegor i en internationell miljö? Välkommen att söka anställning som forskningsassistent vid Uppsala universitet

Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH) vid Uppsala universitet ansvarar för anställningen.

Forskningen bedrivs inom miljön för klinisk farmaci och galenik, i nära samverkan med sjukvården. Arbetet omfattar både kliniska och laborativa delar, där de laborativa försöken kan komma att genomföras vid Institutionen för farmaci på BMC. På så sätt kombineras klinisk relevans med stark farmaceutisk kompetens, i en dynamisk miljö med goda möjligheter till kompetensutveckling och samarbete.

Arbetsuppgifter

- Planera och genomföra laborativa försök inom galenisk läkemedelsforskning.
- Deltaga i utveckling och utvärdering av nya formuleringar, inklusive provberedning och analytiska metoder.
- Sammanställa resultat skriftligt och muntligt, på svenska och engelska.
- Bidra till diskussioner och möten med samarbetspartners inom sjukvården.

Kvalifikationskrav

- Apotekarexamen (bifoga bevis i ansökan)
- Dokumenterad erfarenhet av galenisk/laborativt forskningsarbete (t.ex. examensarbete).
- Mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
- God samarbetsförmåga, självständighet och noggrannhet.
- God datorvana, särskilt i Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)

Önskvärt/meriterande i övrigt
Det är önskvärt med tidigare erfarenhet av experimentella projekt inom läkemedelsutveckling. Vana att arbeta i akademisk miljö eller i samarbete med sjukvården.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, 9 månader, 100%. Tillträde så snart som möjligt enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala (arbete vid både KBH i MTC-huset, på Akademiska sjukhuset och BMC)

Upplysningar om anställningen lämnas av: Mattias Paulsson, tel 0186113733

I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen.

Välkommen med din ansökan senast 10 september 2025, UFV-PA 2025/2523

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.

Ersättning
Individuell lönesättning

Sista dag att ansöka är 2025-09-10
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UFV-PA 2025/2523".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Uppsala Universitet (org.nr 202100-2932)

Arbetsplats
Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Jobbnummer
9481380

