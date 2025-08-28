Forskningsassistent, tidsbegränsad anställning
Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa
2025-08-28
Forskningsassistent (Apotekare)
Vill du arbeta med läkemedelsforskning och utveckling i nära samarbete med akademi och sjukvård, tillsammans med kunniga och engagerade kollegor i en internationell miljö? Välkommen att söka anställning som forskningsassistent vid Uppsala universitet
Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH) vid Uppsala universitet ansvarar för anställningen.
Forskningen bedrivs inom miljön för klinisk farmaci och galenik, i nära samverkan med sjukvården. Arbetet omfattar både kliniska och laborativa delar, där de laborativa försöken kan komma att genomföras vid Institutionen för farmaci på BMC. På så sätt kombineras klinisk relevans med stark farmaceutisk kompetens, i en dynamisk miljö med goda möjligheter till kompetensutveckling och samarbete.
Arbetsuppgifter
- Planera och genomföra laborativa försök inom galenisk läkemedelsforskning.
- Deltaga i utveckling och utvärdering av nya formuleringar, inklusive provberedning och analytiska metoder.
- Sammanställa resultat skriftligt och muntligt, på svenska och engelska.
- Bidra till diskussioner och möten med samarbetspartners inom sjukvården.
Kvalifikationskrav
- Apotekarexamen (bifoga bevis i ansökan)
- Dokumenterad erfarenhet av galenisk/laborativt forskningsarbete (t.ex. examensarbete).
- Mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
- God samarbetsförmåga, självständighet och noggrannhet.
- God datorvana, särskilt i Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
Önskvärt/meriterande i övrigt
Det är önskvärt med tidigare erfarenhet av experimentella projekt inom läkemedelsutveckling. Vana att arbeta i akademisk miljö eller i samarbete med sjukvården.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, 9 månader, 100%. Tillträde så snart som möjligt enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala (arbete vid både KBH i MTC-huset, på Akademiska sjukhuset och BMC)
Upplysningar om anställningen lämnas av: Mattias Paulsson, tel 0186113733
I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen.
Välkommen med din ansökan senast 10 september 2025, UFV-PA 2025/2523
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UFV-PA 2025/2523". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932) Arbetsplats
Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa Jobbnummer
9481380