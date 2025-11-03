Forskningsassistent inom translationell melanomforskning
Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?
Karolinska Institutet, Institutionen för onkologi-patologi, Eriksson forskargrupp
Projektet kommer att genomföras i https://ki.
se/forskning/forskningsomraden-centrum-och-natverk/forskargrupper/klinisk-och-translationell-melanomforskning-hanna-erikssons-forskargrupp vid institutionen förhttps://ki.se/onkpat.
Utvecklingen av immunbaserade behandlingar har förbättrat överlevnaden vid avancerat melanom under de senaste åren, men det finns fortfarande undergrupper av patienter som inte svarar på tillgängliga terapier. Vårt mål är att förbättra den personanpassade cancerbehandlingen genom att öka förståelsen för melanomets biologi och utveckla nya terapeutiska strategier.
Din roll
Vi söker en mycket motiverad forskningsassistent med ett starkt intresse för immunonkologi till vår forskargrupp. Projektet syftar specifikt till att förbättra immunbaserade behandlingar mot melanom genom att förstå skillnader i behandlingssvar på molekylär och cellulär nivå. Forskningsassistenten förväntas aktivt bidra till det experimentella arbetet, som innefattar tekniker inom cell- och molekylärbiologi, cellodling samt att djurförsök och vävnadsbearbetning kommer att utgöra en del av det experimentella arbetet.
- Ansökningar välkomnas från studenter med en masterexamen (eller motsvarande) inom molekylärbiologi, biomedicin eller annat relevant område inom life science, med ett starkt intresse för translationell forskning samt erfarenhet av experimentellt arbete och djurförsök.
- Kandidaten bör ha utmärkta och dokumenterade laboratoriefärdigheter, särskilt meriterande är erfarenhet av tekniker såsom western blot, qPCR, mikroskopi, FACS och arbete med däggdjursceller.
- Vi söker en mycket motiverad och kreativ person med ett genuint forskningsintresse.
- Arbetet ställer höga krav på noggrannhet, planeringsförmåga och ett strukturerat arbetssätt.
- Eftersom den sökande kommer att arbeta i en tvärvetenskaplig miljö är samarbetsförmåga och god kommunikationsförmåga viktiga.
- Goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt, är nödvändiga.
Meriter:
- Dokumenterad erfarenhet inom området är meriterande men inte ett krav.
- Kunskap inom onkoimmunologi och melanom är mycket meriterande.
- Förståelse för cancerbiologi och immunbaserade cancerbehandlingar är en fördel.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vad erbjuder vi?
En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet en statlig myndighet. Det gör att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal. Medarbetare på KI erbjuds också möjlighet till ett flexibelt arbetssätt. Det innebär att om den verksamhet du jobbar i tillåter, så kan du arbeta en del av din arbetstid på distans. Du får även träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar där utbildad personal finns på plats.
Placering: Solna
Varmt välkommen med din ansökan senast den 17 november.
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi. I denna rekrytering söker du med ditt CV utan personligt brev. I ansökningsformuläret kommer du istället att få svara på några frågor om varför du söker jobbet.
Anställningen är på 6 månader.
Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss Ersättning
