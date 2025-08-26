Forskningsassistent inom marin biogeokemi
Göteborgs universitet / Högskolejobb / Göteborg Visa alla högskolejobb i Göteborg
2025-08-26
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs universitet i Göteborg
, Partille
, Lysekil
, Uddevalla
, Vänersborg
eller i hela Sverige
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för marina vetenskaper (https://www.gu.se/marina-vetenskaper)
vid Göteborgs universitet har den mest kompletta miljön för marin vetenskap och marin utbildning i Sverige. Endast ett fåtal liknande organisationer finns i Europa. Med tillgång till unik infrastruktur och med ett brett vetenskapligt kompetensområde som har en tydlig koppling till samhällets behov och utmaningar, bidrar Institutionens verksamhet till nya lösningar på de globala utmaningarna kring havet.
Institutionen för marina vetenskaper bedriver forskning, utbildning och samverkan relaterat till havet och dess resurser. Verksamheten bedrivs i Göteborg, vid forskningsstationerna Kristineberg Center för marin forskning och innovation, Tjärnö marina laboratorium, samt på forskningsfartyget Skagerak. Institutionen har en tvärvetenskaplig bredd som omfattar ämnena marinbiologi, marin kemi, marin geologi, marin kulturvård och oceanografi och forskningsområdet spänner geografiskt från kust till världshav. Våra forskare och studenter har ofta framträdande roller i internationella expeditioner i Antarktis, Arktis och de stora världshaven, men arbetar också i den svenska kustzonen samt i våra nybyggda laboratorier med avancerad utrustning och komplexa analysmetoder. Institutionen har också en bred utbildningspalett med ett kandidatprogram, tre mastersprogram och en forskarutbildning inom det marina området.
Arbetsuppgifter
Forskningsassistenten kommer vara en del av ERC Synergy-projektet RECLESS (Recycling versus loss in the marine nitrogen cycle: controls, feedbacks, and the impact of expanding low oxygen regions). RECLESS syftar till att förutsäga hur den pågående syrebristen i haven påverkar mikrobiella kväveomvandlingar och därmed den framtida tillgången på kväve för att stödja den primära produktionen och koldioxidbindningen i haven. Projektet samlar forskare från universiteten i Göteborg, Wien, Syddansk Universitet samt Carnegie Science, och integrerar synergistiskt innovativa oceanografiska, biogeokemiska, ekofysiologiska och modellbaserade metoder.
Anställningen kommer att bidra till våra pågående ansträngningar att kartlägga vägar, dynamik och miljökontroller av mikrobiella kväveomvandlingar i syrefattiga vatten. Forskningsassistenten kommer specifikt att:
• Genomföra omfattande laboratorieanalyser för näringsbestämning och stabil isotopanalys (GC/MS)
• Bearbeta de data som produceras och övervaka/underhålla kalibrerings- och sammanfattningsfiler
• Delta i fältkampanjer (vid forskningsstationer och havsexpeditioner), genomföra provtagning och laboratoriebaserade inkubationer/bestämningar
• Arbeta i samarbete med andra medlemmar av RECLESS i tvärvetenskapliga projekt
Kvalifikationer
Vi söker en entusiastisk kandidat med en magisterexamen i marin biogeokemi eller relaterad disciplin, med fallenhet för laboratorie- och fältarbete. Förmåga att arbeta självständigt och som en del av ett team samt utmärkta kommunikationsförmågor (både muntligt och skriftligt) är väsentliga för anställningen.
• Magisterexamen eller motsvarande i marin biogeokemi eller ett närliggande ämne
• Bakgrund inom elementcykler i akvatiska system
• Erfarenhet av arbete i ett biogeokemiskt laboratorium och akvatiska fältmiljöer
• Förmåga att bearbeta och analysera stora datamängder; kunskaper i R är meriterande
• Utmärkta muntliga och skriftliga kommunikationsförmågor på engelska
Anställning
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på 11 månader, 100 % heltid, vid Institutionen för marina vetenskaper i Göteborg. Tillträde enligt överenskommelse, dock innan slutet av 2025.
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta Laura Bristow (laura.bristow@gu.se
)
Har du frågor om anställningsförfarandet är du välkommen att kontakta Sofie Emanuelsson (sofie.emanuelsson@gu.se
)
Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande
Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Ansökan ska vara på engelska och innehålla
• Ett personligt brev där du redogör för dina erfarenheter och meriter i relation till tjänsten (1 sida)
• CV med information om tidigare anställningar/utbildning och forskningserfarenhet
• Magisterexamen
• Kontaktuppgifter till minst en referens (namn, kontaktuppgifter och relation)
Ansökan ska vara inkommen senast: 2025-09-15
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Universitet
(org.nr 202100-3153), http://www.gu.se/ Arbetsplats
Göteborgs universitet Jobbnummer
9475383