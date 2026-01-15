Forskningsassistent inom DivCon projekt
På institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (FLoV) vid Humanistiska fakulteten har vi omkring 120 anställda och en undervisningsvolym som omfattar cirka 350 helårsstudenter. Hos oss pågår en mängd stora internationella och tvärvetenskapliga forskningsprojekt inom områden som teoretisk och praktisk filosofi, logik, lingvistik, datalingvistik, språkteknologi och vetenskapsteori.
Projektbeskrivning
Du kommer att anställas vid FLoV som forskningsassistent i ERC projektet: DivCon: Divergence and convergence in dialogue: The dynamic management of mismatches, som startade i maj 2023 och leds av Christine Howes.
I takt med att allt fler av våra interaktioner sker via digitala kanaler har det blivit allt viktigare att förstå hur vi kommunicerar och interagerar med andra genom datorer och digitala enheter. I detta sammanhang syftar DivCon-projektet, som finansieras av Europeiska forskningsrådet, till att förändra vår förståelse av mänsklig interaktion, särskilt inom datorförmedlad kommunikation. Projektet kommer att skapa en ny experimentell plattform för levande multimodala interaktioner med hjälp av avatarer och virtuell verklighet samt utveckla en precis teori om divergens och konvergens i interaktion som förenar verbala och icke-verbala dialogfenomen. I slutändan kommer projektets resultat att bana väg för mer adaptiva konversationsbaserade AI-system som bättre kan simulera människoliknande kommunikation.
Språklig interaktion är det övergripande temat för forskning inom datalingvistik vid FLoV. Detta inkluderar ett intresse för formella modeller av språk med avseende på de sociala metoder och psykologiska mekanismer där språket används - inte enbart system för konventioner som bygger upp språk.
Arbetsuppgifter
Den som anställs som forskningsassistent förväntas bistå projektdeltagarna med arbetsuppgifter som bland annat, men inte uteslutande, omfattar rekrytering av deltagare till experimentella studier, genomförande av experiment för datainsamling på plats och på distans med hjälp av olika former av datorförmedlad kommunikation (text, video och sociala robotar) samt analys av insamlad data.
Forskningsassistenten förväntas även delta i projektets aktiviteter, såsom möten, workshops och eventuellt seminarier. Huvuddelen av arbetet ska utföras på plats vid Göteborgs universitet. Forskargruppens gemensamma arbetsspråk är engelska.
Kvalifikationer
Vi söker dig med en för tjänsten relevant mastersexamen i för arbetsuppgifterna relevant ämnesområde eller en utländsk examen som bedöms motsvara mastersexamen i datalingvistik, kognitionsvetenskap eller lingvistik. Dokumenterad erfarenhet av forskning, forskningsprojekt samt forskningsadministration inom högskola och universitet i Sverige är starkt meriterande.
Vi söker dig som har förmåga att arbeta självständigt men som också uppskattar att samarbeta i team. Du har god organisatorisk förmåga och behöver vara en noggrann, strukturerad och kreativ person som är flexibel i utförandet av dina arbetsuppgifter.
Vi kommer att göra en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet i syfte att kunna anställa den sökande som bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra arbetsuppgifterna. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Goda kunskaper i engelska och svenska både i tal och skrift är ett krav.
Anställning
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, SÄVA
Omfattning: 50 %
Placering: Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs Universitet, Göteborg
Tillträde: 2026-03-02 tom 2026-07-02, med möjlighet till förlängning
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
