Forskningsassistent i statsvetenskap
2025-12-30
Statsvetenskapliga institutionen tillhör den Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet och har ca 100 anställda lärare, forskare, doktorander och administrativ personal.
Verksamheterna utgörs huvudsakligen av undervisning på grund- och avancerad nivå samt inom forskarutbildningen. Därtill bedrivs det en omfattande forskning på nationell och internationell nivå vid institutionen.
Arbetet kommer att bedrivas inom projektet "Does the welfare state shape public support for climate action?", som finansieras av Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse (MMW). Projektet syftar till att ta fram nya jämförande data om hur välfärdssatsningar påverkar stödet för koldioxidskatter i ett antal länder som tillhör världens största utsläppare.
Forskningsassistenten kommer att samarbeta med forskare vid Statsvetenskapliga institutionen. Centrala arbetsuppgifter är att validera frågor för en enkätstudie i Sydafrika. Arbetet omfattar bland annat bakgrundsresearch och kvalitativa intervjuer i syfte att testa och anpassa formuleringen av enkätfrågor i de olika nationella kontexterna. En viktig aspekt är att undersöka hur olika välfärdsprogram bör benämnas i enkäten för att uppfattas korrekt av respondenter i olika demografiska grupper (t.ex. yngre/äldre, olika utbildningsnivåer, stad/land), hur respondenter uppfattar storleken på förändringar i ersättningsnivåer (höjningar och sänkningar), samt hur de resonerar kring möjligheten att öka acceptansen för koldioxidskatter genom att erbjuda kompensationer via välfärdssystemet. Forskningsassistenten kommer även att utföra vissa administrativa uppgifter.
Kvalifikationskrav
Kandidatexamen i statsvetenskap eller motsvarande samhällsvetenskaplig utbildning. Tjänsten kräver dokumenterad erfarenhet av att genomföra intervjuer. Mycket god förmåga att kommunicera på engelska, både muntligt och skriftligt, är ett krav. Därutöver krävs mycket goda kunskaper, muntligt och skriftligt, i minst ett av Sydafrikas större officiella språk (isiZulu, isiXhosa, afrikaans eller sepedi), för att kunna utföra arbetsuppgifterna. Kunskaper i ytterligare officiella språk i Sydafrika, både muntligt och skriftligt, är meriterande. Arbetet kräver också god analytisk förmåga och förmåga att arbeta självständigt.
Sökande ska ha goda kunskaper om välfärdssystemen och de politiska beslutsprocesserna i Sydafrika, samt etablerade nätverk i landet, relevanta för de uppgifter som ska utföras i projektet.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla följande:
- Personligt brev (max 1 sida): Beskriv varför du söker, varför du passar för tjänsten, samt ditt möjliga startdatum och hur du har möjlighet att förlägga arbetstiden.
- Om du har ett skrivprov (t.ex. uppsats eller empirisk analys) får du gärna bifoga en kopia.
- Curriculum Vitae (CV)
- Betygsutdrag (inofficiell kopia räcker)
- Underlag som styrker din erfarenhet av att intervjua (t.ex. kursintyg eller arbetsprover)
- Kontaktuppgifter till två referenspersoner (kommer endast att användas i slutet av rekryteringsprocessen).
Om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning (100 %) under 1 månad med start den 30 januari 2026, eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Moa Mårtensson (moa.martensson@statsvet.uu.se
)
Välkommen med din ansökan senast den 15 januari 2026, UFV-PA 2025/4061.
