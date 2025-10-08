Forskningsassistent 50% i Mikrobiell kemi
Uppsala universitet, Institutionen för kemi - Ångström / Kemistjobb / Uppsala Visa alla kemistjobb i Uppsala
2025-10-08
eller i hela Sverige
Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet.
Institutionen har 270 anställda och omsätter 300 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram.
Särskild ämnesbeskrivning: Vi söker en mycket motiverad forskningsassistent som vill ansluta till vårt team och arbeta i gränslandet mellan mikrobiologi och molekylärbiologi. Projektet fokuserar på genetisk och metabolisk ingenjörskonst i Escherichia coli och cyanobakterier för hållbar produktion av ammoniak. Tjänsten erbjuder praktisk erfarenhet av molekylär kloning, odling av bakterier samt karakterisering av konstruerade stammar, och ger möjlighet att bidra till banbrytande forskning med tillämpningar inom bioteknik och hållbart jordbruk.Publiceringsdatum2025-10-08Dina arbetsuppgifter
- Daglig förberedelse av experimentellt material
- Odlingsexperiment med cyanobakterier
- Plasmidkonstruktion i E. coli och transformation i cyanobakterier
- Handledning av nya masterstudenter i grundläggande laboratorierutiner
Kvalifikationskrav: För anställningen krävs:
- Kandidatexamen i bioteknik, mikrobiologi eller andra för tjänsten relevanta områden
- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Erfarenhet av odling och genetisk modifiering av cyanobakterier samt syntetisk biologi.
Stor vikt kommer också läggas vid personlig lämplighet. Hänsyn kommer att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka forskningen inom avdelningen/institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.
Om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad tjänst tom 2025-12-31. Sysselsättningsgrad 50 %. Tillträde enligt överenskommelse. Placering: Ångströmlaboratoriet, Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Dr. Rui Miao, 0736729030, rui.miao@kemi.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 21-Oct-2025. UFV-PA 2025/3026.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
