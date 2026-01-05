Forskningsassistent
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.I samarbete med Sahlgrenska universitetssjukhuset bedriver vi forskning inom området tarmsvikt och tarmtransplantation med målsättningen att förbättra patientvården. Studien baseras på en unik skandinavisk patientkohort. Inom ramen för detta projekt fokuserar vi särskilt på frågeställningar relaterade till nutrition samt bentäthetsmätningar (DXA). Vår ambition är att generera nya insikter som kan bidra till en fördjupad förståelse av dessa komplexa tillstånd.
Vår forskningsgrupp består av ett mindre team av engagerade forskare och kliniska experter, inklusive undertecknad och en forskningssjuksköterska. Tillsammans arbetar vi mot att utveckla effektiva metoder och strategier för att förbättra vården för våra patienter.
Arbetsuppgifter
Som forskningsassistent kommer du huvudsakligen att arbeta med sammanställning av data från journalsystemet Melior. Dina arbetsuppgifter inkluderar:
• Genomgång och extrahering av data från journalsystemet Melior för att stödja forskningsprojektet.
• Registrering och organisering av insamlad data i Excel för vidare analys.
• Medverkan i bearbetning och analys av data relaterad till nutrition och DXA (bentäthetsmätningar).
• Användning av verktyg som Endnote för referenshantering och eventuellt SPSS för statistisk analys, där kännedom om dessa program är en fördel men inte ett krav.
• Samarbete med forskningsgruppen för att säkerställa kvalitet i datainsamlingen och bearbetningen.
Vi söker en noggrann och strukturerad person med goda datorkunskaper och ett intresse för forskning inom nutrition och bentäthetsmätningar. Tidigare erfarenhet inom dessa områden är meriterande.
Kvalifikationer
Vi söker en noggrann och strukturerad person med en kandidatexamen inom ett relevant område, såsom medicin, biomedicin eller näringslära. Det är ett krav att du har erfarenhet av att arbeta med journalsystemet Melior och har goda kunskaper i Excel för databehandling och analys. Du bör också ha en noggrannhet och en strukturerad arbetsmetod.
Kunskap inom medicin, såsom läkarexamen, anses meriterande, liksom tidigare erfarenhet av forskning och publicering i vetenskapliga tidskrifter. En grundläggande förståelse för nutrition och bentäthetsmätningar (DXA) är också värdefull. Kännedom om verktyg som Endnote och SPSS är en fördel.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och värdesätter starka kommunikativa färdigheter, både skriftligt och muntligt. Förmågan att arbeta självständigt samt i team är viktig, liksom ett genuint intresse för klinisk forskning och en vilja att bidra till nya insikter inom området.
Anställning
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 2 månader
Omfattning: 100%, heltid
Placering: Institutionen för medicin, Göteborg
Tillträde: 2 februari 2026
Kontaktuppgifter för anställningen
Jonas Varkey
Överläkare
• 46(0)764030388jonas.varkey@gu.se
Per Hedenström
Sektionschef
• 46 (0)313421000per.hedenstrom@vgregion.se
Malin Levin
AvdelningschefMalin.Levin@wlab.gu.se
Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att registrera din ansökan elektroniskt via hemsidan: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar.
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Viktigt att nedanstående handlingar inkluderas i din ansökan för att vi ska kunna bedöma din behörighet och lämplighet:
• Examensbevis inom ett relevant område
• CV och personligt brev där du beskriver din motivation för att söka tjänsten samt hur dina erfarenheter och kvalifikationer matchar kraven
Ansökan ska vara inkommen senast:2026-01-26
