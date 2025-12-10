Forskningsassistent
Institutionen för ekologi, miljö och botanik (DEEP) har sin forskning och utbildning belägen vid Arrheniuslaboratorierna, på universitetsområdet Frescati.
För närvarande arbetar cirka 100 personer, inklusive 35 doktorander och 15 postdoktorer, i 25 forskargrupper på DEEP.
Mer information om oss finns på: https://www.su.se/enheter/institutionen-for-ekologi-miljo-och-botanik.

Dina arbetsuppgifter
Som forskningsassistent kommer du att ansluta dig till ett team av forskare vid DEEP och den Zoologiska institutionen vid Stockholms universitet och bidra till pågående forskning om utvecklingen av pollenmorfologi som svar på evolutionära skiften mellan vind- och insektspollinering. Du kommer att samla in, förbereda, avbilda och efterbehandla pollenprover från herbariesamlingar över hela världen. Huvuduppgifterna inkluderar att bedöma kvaliteten på pollenglas, förbereda och skanna inställningar för flera objektglas med hjälp av ett automatiserat högkapacitetsljusmikroskopisystem, och assistera vid efterbearbetning av bilder för att extrahera morfometriska mätningar och morfologiska egenskaper. Ditt ansvar kan även inkludera förberedelse av nya pollenglas från herbarieprover, databashantering, bildkurering och analyser samt administration i samband med provinsampling.Kvalifikationer
- Sökande bör ha en kandidatexamen i evolutionsbiologi eller relaterat område.
- Erfarenhet av mikroskopi är meriterande, gärna med automatiserade ljusmikroskopisystem.
- Erfarenhet av arbete i biologiska eller kemiska forskningslaboratorier är meriterande.
- Analytiska och programmeringskunskaper (särskilt Python-erfarenhet) är meriterande.
- Förmåga att arbeta självständigt och samarbeta i en forskningsmiljö krävs.
- Kunskaper i engelska i tal och skrift krävs.
- Betydande vikt kommer att läggas vid personlig begåvning, lämplighet och motivation.
Om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid i tre månader. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning. Tillträde i januari 2026 eller enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Ytterligare information lämnas av projektledare Allison Hsiang, mailto:allison.hsiang@su.se
Ersättning
