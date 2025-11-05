Forsknings- och utvecklingsledare till FoU
2025-11-05
Tjänsten är placerad inom Socialförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Socialförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning, beställning av insatser och egen regi inom områdena individ- och familjeomsorg, LSS och socialpsykiatri. Vi säkerställer att alla invånare får det stöd som de har rätt till.FoU Östergötland är ett samarbete mellan samtliga kommuner i länet med Socialförvaltningen, Linköpings kommun som huvudman.
FoU Östergötland söker en forskare med kvantitativ inriktning för att stödja och bedriva forsknings- och utvecklingsarbete inom vård, omsorg och socialt arbete på uppdrag av kommunerna. Forskaren ska bidra till att utveckla metoder och arbetssätt som grundas i vetenskap, beprövad erfarenhet samt tar vara på målgruppernas erfarenhet av vård, omsorg och socialt arbete. Rollen kräver ett interaktivt arbetssätt och nära samarbete med intressenter, yrkesverksamma och forskningsmiljöer nationellt och internationellt. Genom det interaktiva arbetssättet bidrar dessutom forskaren till en praktik som stärker kommunernas förmåga att möta aktuella och framtida utmaningar inom välfärdsområdet.
I tjänsten som Forsknings- och utvecklingsledare arbetar du med att genomföra analyser och forskningsinsatser som bidrar till en forskningsbaserad utveckling inom socialtjänsten. Detta inkluderar att systematiskt utvärdera åtgärder och program för att bedöma dess effektivitet, relevans och praktisk användbarhet i socialtjänstens verksamheter. En central del är även att aktivt främja kunskapscirkulation genom att utveckla interaktiva former för återkoppling och lärande mellan forskning, praktik och utbildning, samt att erbjuda forskningsbaserat FoU-stöd till såväl beslutsfattare som yrkesverksamma. Det innebär även att publicera och sprida forskningsresultat i relevanta forum, både inom kommunernas välfärdsverksamheter och i akademiska sammanhang, samt att aktivt delta i och utveckla nationella och internationella forsknings- och utvecklingssamarbeten.
Din arbetsplats
Vi söker nu en Forsknings- och utvecklingsledare till enheten FoU Östergötland som ligger under avdelningen Stab (sektorsövergripande utveckling). Enhetens uppdrag är att bedriva och stödja forsknings- och utvecklingsarbete inom kommunal vård, omsorg och socialtjänst med nära koppling till den regionala stöd- och samverkansstrukturen (RSS). Målet är att stödja kommunerna i deras strävan att utveckla en kunskapsbaserad verksamhet och bidra till goda förutsättningar att möta aktuella och framtida utmaningar inom välfärdsområdet. FoU-verksamheten utmärks av ett interaktivt arbetssätt genom nära samarbete med uppdragsgivare, yrkesverksamma, forskningsmiljöer nationellt och internationellt, utbildningsaktörer och andra intressenter.
Du kommer att utgå från ett aktivitetsbaserat kontor i centrala Linköping och arbetstiden är förlagd dagtid måndag-fredag med flextidsavtal.
Du som söker
Vi söker dig som har doktorsexamen inom ett för tjänsten relevant område, exempelvis socialt arbete, folkhälsovetenskap eller vårdvetenskap. Du behöver även ha dokumenterad erfarenhet av att designa, genomföra och analysera kvantitativa studier inom vård, omsorg eller socialt arbete. Vi ser att du har erfarenhet av att bidra till utveckling och implementering av evidensbaserade arbetssätt inom välfärdsområdet, samt erfarenhet och kunskap av förändringsprocesser och lärande på verksamhetsnivå. Tidigare erfarenhet av/intresse för samskapande och interaktiv forskning i nära samarbete med praktiker, brukare, beslutsfattare och civilsamhälle är ett krav. Du får gärna ha erfarenhet av arbete inom socialtjänsten, och förståelse för dess förutsättningar och utmaningar, samt erfarenhet av att arbeta med kommunala verksamheter och/eller inom offentlig förvaltning.
För att klara av tjänstens uppdrag krävs det att du har kunskap i kvantitativa forskningsmetoder och statistiska analysverktyg, samt förmåga att hantera stora och komplexa datamängder, inklusive registerdata från exempelvis SCB och Socialstyrelsen. Du behöver även ha förmåga att designa studier som adresserar komplexa problem och behov inom verksamheter och bidra till praktisk nytta. Eftersom att du i tjänsten självständigt kommer att producera skriftliga underlag av hög kvalitet och smidigt behöver kunna samarbeta med samverkanspartners såväl inom som utanför Sveriges gränser behöver du ha goda kunskaper i både svenska och engelska i tal och skrift.
För att lyckas i rollen krävs det att du är självgående och tar ansvar för dina uppgifter. Du behöver samarbeta väl med både interna och externa kontakter och kunna anpassa dig till förändrade omständigheter. Ett strategiskt tänkande med ett brett perspektiv på långsiktiga konsekvenser är viktigt, liksom att arbeta målinriktat och fokusera på resultat i prioriteringar och planering.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 15946
