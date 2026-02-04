Forskare Teknisk Vattenresurslära
Beskrivning av arbetsplatsen
Institutionen för bygg- och miljöteknologi har en stimulerande och internationell miljö bestående av doktorander, postdoktorer och lärare från många delar av världen.
Här sker forskning och undervisning i ett öppet och progressivt klimat med utmaningar och samarbeten både inom akademin och med industripartners, såväl nationellt som internationellt. Arbetsmiljön präglas av engagemang, samarbete, kreativitet och eget ansvar.
Arbetsplatsen blir avdelningen för teknisk vattenresurslära vid institutionen för bygg- och miljöteknologi vid LTH. Här bedrivs forskning och undervisning om hur vatten uppehåller sig och transporteras i naturen och i det byggda samhället. Detta inkluderar bland annat studier om regn och dagvatten, hur vatten och smältvatten når vattendrag, översvämningar och metoder att eliminera eller begränsa översvämningars negativa påverkan på miljön, vattnets flöde i mark och vattendrag, faktorer som påverkar vattenanvändning, vattenkvalitet, kusthydraulik och erosionsprocesser. Avdelningen har ungefär 30 anställda och cirka 20 doktorander. Den utlysta tjänsten kommer att placeras i gruppen för hydraulik och hydrologi, som studerar nederbörd, avrinning och strömning i vattendrag.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Lunds universitet har generöst stöd för föräldraledighet och förmånliga erbjudande kring träning och friskvård.
Läs mer på universitets webbplats om att https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss. Publiceringsdatum2026-02-04
Forskaren kommer att arbete i projektet STORM_SAFE, som är ett INTERREG North Sea Programme-projekt, medfinansierat av EU i ett internationellt samarbete mellan 11 parter i Nordsjöregionen.https://www.interregnorthsea.eu/stormsafe/about-us
Fokus är att ta fram smarta system för att styra och reglera vatten därvid använda kontrollsystem för att hantera komplexa utmaningar med höga vattenflöden. Forskaren kommer särskilt att fördjupa sig i Mölndalsån i Göteborg för att undersöka hur vatten kan regleras bättre och skapa kunskap för framtida system.
Du kommer att ha särskilt ansvar för att utvärdera befintliga hydrauliska modeller över Mölndalsån som Göteborgs stad tagit fram i sitt högvattenskyddsprogram med avseende på skydd mot översvämningar. Du kommer även att integrera relevanta delar av de modeller som utvecklas av de andra parterna i STORM_SAFE för översvämningsskydd för i första hand Göteborgs stad. Du kommer att använda strömningsmodeller för Nordsjön och Göta älv i ditt arbete för att beräkna vilka olika fall som kan leda till översvämningsrisk och hur skydd av människor, byggnader och infrastruktur kan garanteras genom hydraulisk kontroll av vattendragen i Göteborg, med tonvikt på Mölndalsån. I anställningen ingår möten med företrädare för Göteborgs stad samt flera projektmöten med övriga parter i STORM_SAFE från Belgien, Danmark, Frankrike, Nederländerna och Tyskland.
Arbetsuppgifterna innefattar:
- att stödja forskargruppen, att medverka i forskning inom ämnesområdet
- handledning av examensarbetare.
- att bistå med att söka extern forskningsfinansiering.
- samverkan med näringsliv och samhälle.
- administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan ingår.Kvalifikationer
Behörig att anställas som forskare är den som har avlagt doktorsexamen.
Krav för anställningen är:
- avlagd doktorsexamen i hydrologi, hydraulik eller teknisk vattenresurslära
- mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
- goda kunskaper inom ämnet teknisk vattenresurslära och hydrodynamik
- erfarenhet av programmering i Python och arbete med GIS-baserade underlag
- Självgående, Uthållig, Samarbetsförmåga, Initiativtagande, Stabil, Strukturerad, Självständig, Kreativ
- Skriftlig-, analytisk och matematisk förmåga.
Meriterande för anställningen är :
- kunskaper om översvämningsplanering
- Erfarenhet av internationellt projektsamarbete och arbete i EU-finansierade projekt
- Erfarenhet av statistisk analys och simulering, inkluderat Monte-Carlo-simuleringarÖvrig information
Anställningen tidsbegränsas under perioden 2026-06-01 - 2027-05-31 och avser omfattning 100%.
Forskare omfattas av lokalt kollektivavtal om årsarbetstid för forskare och biträdande forskare. Planeringen av årsarbetstiden sker i dialog mellan chef och medarbetare.
Så här söker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska innehålla ett intyg på doktorsexamen och bör även innehålla övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).
