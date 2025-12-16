Forskare inom molekylär neurobiologi
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.
Institutionen för kemi och molekylärbiologi bedriver högkvalitativ forskning och utbildning inom kemiska vetenskaper och molekylära livsvetenskaper. Vår forskning och utbildning fokuserar på en djup förståelse av kemiska och biologiska processer i celler och i miljön. Vi ansvarar för forskarutbildning inom ämnesområdet Naturvetenskap med inriktning mot kemi, biofysik, biologi och utbildningsvetenskap. Därtill är institutionen värd för utbildningsprogram i molekylärbiologi, bioinformatik, kemi, organisk kemi och läkemedelskemi samt receptarieutbildningen. Institutionen är en internationell miljö med tvärvetenskapliga samarbeten inom både forskning och utbildning, och bidrar starkt till Göteborgs universitets topprankning inom life science. Institutionens verksamhet bedrivs i Natrium, Medicinareberget i Göteborg.
Det aktuella projektet kommer att studera en familj av proteiner som hör till klassen ligandstyrda jonkanaler, dessa protein är receptorer som är involverade i den snabba överföringen mellan nervceller samt även i synaptisk plasticitet. Morud Lekholms grupp använder nematoden C. elegans för att studera dessa receptorer och hur de är involverade i att kontrollera olika former av beteenden såsom inlärning och flyktbeteenden. Syftet med projektet är att på ett grundläggande sätt karaktärisera hur dessa receptorer rekryteras till synapser under olika inlärningsmoment och hur en störd sådan funktion påverkar inlärning. Vidare syftar projektet till att med biofysikaliska metoder studera hur proteiners dynamiska strukturella förändringar styrs vid aktivering med olika ligander och hur detta kan ge upphov till skillnader i effektstorleken hos dessa jonkanalen. Projekten inkluderar även molekylärbiologiskt och biokemiskt arbete för att producera nya transgena linjer av C. elegans och för produktionen av baculovirus för proteinuttryck i Spodoptera frugiperda Sf9-celler.
Arbetsuppgifter
I anställningen ingår följande uppgifter: att oberoende kunna planera sitt experimentella arbete samt analys, vidare kommer uppgifterna bestå av att producera och rena protein från Sf9 celler, förbereda protein för cryo-EM och vätskeexperiment för differens SAXS, producera nytt baculovirus, proteinproduktion i Sf9 celler, identifiera ligander med elektrofysiologi samt utföra molekylärdynamiska simuleringar. Forskaren skall också i samarbete med övriga gruppmedlemmar producera vetenskapliga arbeten, analysera data för att kunna presentera dessa fynd på internationella konferenser.
Kvalifikationer
Krav för anställningen:
• Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
• doktorsexamen i (t.ex. neurobiologi, molekylärbiologi, biokemi, strukturbiologi) eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i relevant område.
• Goda kunskaper i proteinrening av membranproteiner
• Erfarenhet av tidsupplöst strukturbiologi såsom XFEL eller TR-XSS metoder
• Goda kunskaper i verktyg för att studera molekylärdynamik hos membranproteiner
• Erfarenhet av tvåelektrod voltage clamp-mätningar
Meriterande för anställningen:
Tidigare erfarenhet av att ha arbetat med C. elegans är meriterande, såsom in vivo karaktärisering av okaraktäriserade proteiner, med genetiska eller elektrofysiologiska metoder, erfarenhet av uttryck och rening av membranprotein, cryo-EM preparation, samt molekylärdynamik i Gromacs. Vi söker en motiverad person med dokumenterad erfarenhet av att producera, sammanställa, analysera stora dataset. Goda kunskaper inom biokemiska metoder, molekylärbiologi samt gärna analys av SAXS och cryo-EM datasets är eftertraktat. Utmärkta kommunikationsfärdigheter i tal och skrift på engelska är nödvändiga eftersom vi arbetar i en internationell miljö. Sökande förväntas ha publicerat flera artiklar i renommerade vetenskapliga tidskrifter.
Anställning
Anställningen är tidsbegränsad på 6 månader på heltid (100%) med placering på Institutionen för kemi och molekylärbiologi vid Göteborgs universitet. Start i februari 2026.
Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Ansökan ska innehålla:
• Meritförteckning/CV
• Personligt brev
• Kontaktuppgifter till minst två referenser.
• Kopia av examensbevis samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa. De åberopade meriterna ska vara dokumenterade, bestyrkta och översatta till engelska.
Samtliga bilagor ska vara namngivna på ett sätt som tydligt visar dess innehåll.
Ansökan ska vara inkommen senast: 2026-01-13
