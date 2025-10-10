Forskare inom autonoma system
Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI / Maskiningenjörsjobb / Stockholm Visa alla maskiningenjörsjobb i Stockholm
2025-10-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI i Stockholm
, Huddinge
, Botkyrka
, Södertälje
, Nynäshamn
eller i hela Sverige
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Forskningen spänner över flera områden, som exempelvis undervatten, cyberförsvar, rymd, telekrig, sensorsystem, civilt försvar, CBRNe (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen), militära plattformar inklusive vapen och skydd samt säkerhetspolitiska analyser. FOI:s forskning spelar en nyckelroll i att bygga Sveriges försvarsförmåga.
Är du forskare och har du intresse för teknik och försvar? Vill du använda din kompetens till att forska om och utveckla användningen av autonoma farkoster?
Vill du arbeta på en arbetsplats med hög kompetens och i spännande projekt för en säkrare värld Då kan FOI vara din nya arbetsplats! Vi erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt arbete!Publiceringsdatum2025-10-10Om tjänsten
I rollen som forskare kommer du att arbeta i en grupp med kolleger som forskar om olika aspekter av autonoma system. Det innebär utveckling av autonoma farkoster med fokus på algoritmer för uppdragsplanering, styrning, navigering och farkostdynamik. Forskningsresultaten och kunskaperna används till expertstöd i form av underlag för värdering och anskaffning av Försvarsmaktens framtida system. Syftet med arbetet är att förstå prestandan och förmågan både hos existerande system och framtida koncept. Arbetet är baserat på vetenskaplig metod och sker både på kontor och vid praktiska försök.
Du kommer att ingå i enheten Autonomi och modellförvaltning som tillhör Försvarsteknik. Enhetens uppdrag är att arbeta med utveckling och analys av autonoma farkoster. Läs gärna mer om vad vi gör: Försvarsteknik - Totalförsvarets forskningsinstitut - FOI
Om enheten
Du kommer att ingå i enheten Autonomi och modellförvaltning som tillhör avdelningen Försvarsteknik. Enhetens uppdrag är att arbeta med utveckling och analys av autonoma farkoster. Läs gärna mer om vad vi gör: Försvarsteknik - Totalförsvarets forskningsinstitut - FOI
Har du den kompetensprofil vi behöver?Kvalifikationer
Vi ser att du har;
disputerat inom systemteori, reglerteknik, robotik, tillämpad matematik, farkostteknik eller motsvarande inriktning som vi bedömer som relevant,
god förmåga att kommunicera klart och tydligt i både tal och skrift på svenska och engelska.
Som person trivs du med att arbeta mot uppsatta mål och du fokuserar på resultat. Du är strategiskt lagd, förstår din roll och kan se till hela verksamhetens bästa i det arbete du utför. Vidare har du lätt för att samarbeta och bidrar till ett gott samarbetsklimat. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Meriterande
Det är meriterande om du har;
kunskaper i maskininlärning och programmering,
kunskaper inom automation av UxV:er,
förmåga att arbeta med algoritm- och modellutveckling.
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Som arbetsgivare värdesätter vi en jämn könsfördelning och välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 2 november.
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Karin Kraft. Fackliga företrädare är Staffan Lindgren (Saco-S) och Magnus Lindström (OFR/S - ST). Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Erbjudanden från rekryteringsföretag undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalförsvarets Forskningsinstitut, Foi
(org.nr 202100-5182), http://www.foi.se Arbetsplats
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut Jobbnummer
9549989