Forskare i neurokemi

Institutionen för biokemi och biofysik består av ca 250 personer, varav ca 60 doktorander.
Institutionen bedriver utbildning och forskning av världsklass.
Förutom våra forskargrupper i Frescati har vi flera grupper och nationella faciliteter placerade på SciLifeLab. SciLifeLab är ett nationellt centrum som har som övergripande mål att underlätta skärningspunkten för toppmodern, tvärvetenskaplig forskning inom life science.
Mer information om oss finns på: https://www.su.se/department-of-biochemistry-and-biophysics/.
Projektbeskrivning
Projektet syftar till att undersöka hur kretsar av nervceller i hjärnan kan samspela i nätverksrytmer, med fokus på dopamin-producerande celler i hypothalamus.Publiceringsdatum2025-10-25Dina arbetsuppgifter
Arbetet kommer att fokusera på elektrofysiologiska avledningar från nervceller i levande försöksdjur, med parallella studier av samma celler i ex vivo-preparationer av hjärnvävnad. Nervcellsaktivitet kommer också att registreras optiskt genom s.k. calcium och/eller voltage imaging. Cell- och molekylärbiologiska metoder som immunofluorescens och mikroskopi kan även komma att tillämpas, och djurexperimentellt arbete ingår som en stor komponent. Anställningen innebär ledning av både större och mindre projekt. Deltagande i allmänna gruppaktiviteter och ansvarsområden ingår också i anställningen. Handledning och demonstration av laboratoriemoment samt att bistå vid dataanalys ingår i arbetsuppgifterna - detta gäller i första hand handledning av andra gruppmedlemmar och av projektstudenter på grundutbildningsnivå.
Behörighetskrav
En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.
Bedömningsgrunder
Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Doktorsexamen inom neurovetenskap eller angränsande biomedicinskt fält, t.ex. fysiologi, är ett krav. Du ska ha kunskap om och erfarenhet av både det endokrina och nervsystemets organisation och funktion, och kunskap om det neuroendokrina systemet är en särskild fördel. Gedigen och dokumenterad (genom vetenskapliga publikationer) erfarenhet av att självständigt arbeta med elektrofysiologiska metoder, och analysera resultat från dessa, är ett krav, liksom avancerad kunskap om membranegenskaperna hos elektriskt retbara celler. Kompletterande erfarenhet av att visualisera nervcellsaktivitet genom t.ex. s.k Ca2+-imaging eller s.k. voltage-imaging är en fördel. Du ska ha gedigen erfarenhet av djurexperimentella studier, företrädesvis genetiskt manipulerade gnagare. Du ska vara formellt behörig att utföra experiment på försöksdjur på egen hand genom FELASA-utbildning.
Projektet kräver stor erfarenhet av insamlande av data och att snabbt lösa problem vid icke standardiserad datainsamling. Avsevärd vikt läggs vid professionell erfarenhet att på egen hand kunna bedriva neurovetenskaplig forskning samt att använda avancerad utrustning. God förmåga att uttrycka sig såväl muntligt som skriftligt på engelska är ett krav. Du är ansvarstagande och problemlösningsorienterad samt tilltalas av ett yrke som ställer höga krav på flexibilitet samt kommunikations- och samarbetsförmåga. Då du kommer att handleda studenter, förväntas du vara pedagogisk och lyhörd. Du kännetecknas av gott ordningssinne och stor noggrannhet. Stor vikt kommer att läggas vid vetenskaplig skicklighet och personlig lämplighet.
Om anställningen
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.
Upplysningar om anställningen lämnas av professor, Christian Broberger, mailto:christian.broberger@dbb.su.se
