Forskare i finansiell ekonomi
Lunds Universitet, 009999 Lunds Universitet, 260000 Ehl / Högskolejobb / Lund Visa alla högskolejobb i Lund
2025-09-08
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds Universitet, 009999 Lunds Universitet, 260000 Ehl i Lund
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet är en internationellt framstående handelshögskola som har s k trippel kvalitetsackreditering. Vi arbetar i en internationell miljö och har eftertraktade utbildningar på grund-, masters- och forskarnivå. Ekonomihögskolan har ett nära samarbete med företag och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Vi månar om en god, stimulerande arbetsmiljö och arbetar kontinuerligt med att utvecklas som en attraktiv arbetsgivare.
Nationalekonomiska institutionen för har cirka 100 forskare, lärare, doktorander och administrativ personal.
Forskningen vid institutionen omfattar ämnen som mikroekonomi, makroekonomi, finans, ekonometri, offentlig ekonomi, internationell ekonomi och utvecklingsekonomi. För mer information, besök:https://www.ehl.lu.se/organisation/nationalekonomiska-institutionen
Utlysningen gäller en anställning som forskare med omfattning 80 procent av heltid.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Uppdraget består i att vara ett stöd för institutionens viktiga verksamhet i finansiell ekonomi, vilket främst att vara tillgänglig för hjälp i forskningsprojekt i finansiell ekonomi samt att bidra till att bedriva undervisning och uppsatshandledning.
Bidraget till undervisning gäller både på svenska och engelska för blandade grupper av studenter; som exempel på undervisning på svenska kan nämnas bidrag till undervisning på den obligatoriska kursen i finansiell ekonomi inom industriell-ekonomiprogrammet vid Tekniska Högskolan vid Lunds universitet, som exempel på behov vad gäller undervisning på engelska kan nämnas undervisning med inriktning mot finansiell ekonometri inom masterprogrammet i finans vid Nationalekonomiska institutionen. Bidraget till uppsatshandledningen kan vara både på svenska och engelska och gäller framför allt uppsatser på kandidatnivå.
Krav för anställningen är:
- god förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
- pedagogisk förmåga.
- goda kunskaper inom ämne finansiell ekonomi, framför allt tillgångsprissättning och finansiella risker, och statistiska metoder, inklusive maskininlärningsbaserade metoder.
- omvittnat god förmåga att bedriva och utveckla undervisning och handledning i finansiell ekonomi.
- förmåga att undervisa och handleda uppsatser både på svenska och engelska.
- erfarenhet som kursansvarig, och som pådrivande i kursutveckling och uppsatshandledning.
- omvittnad förmåga att möta olika studenters behov inom ramen för en kurs och att arbeta med nya metoder och verktyg, till exempel AI-verktyg.
- doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen inom nationalekonomi. Doktorsexamen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas.
Meriterande för anställningen är:
- Erfarenhet av att informera om sitt ämnesområde för en bredare publik via till exempel framträdanden vid öppna seminarier och medverkan i media.
- Kunskap om aktuella utvecklingar inom finansiell ekonomi, främst kryptotillgångar
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss
Övrigt
Tjänsten är en tillsvidareanställning med önskat startdatum redan i september eller enligt överenskommelse.
Anställningen söks online. Klicka på knappen "Sök jobbet" i annonsen. För mer information, gå gärna in på hemsidan http://www.lu.se/omuniversitetet/jobba-hos-oss/att-soka-en-anstallning
Ansökan ska innehålla:
• Personligt brev med motivering till på vilket sätt anställningen matchar dina meriter
• CV som visar dina relevanta tidigare erfarenheter
• Ev examensbevis som du önskar åberopa.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA2025/2562". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211) Arbetsplats
Lunds Universitet, 009999 Lunds Universitet, 260000 Ehl Kontakt
Fredrik Andersson fredrik.andersson@nek.lu.se +46722095540 Jobbnummer
9498325