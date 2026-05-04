Forskare i experimentell reumatologi
2026-05-04
Vill du arbeta med forskning kring reumatiska sjukdomar tillsammans med kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som forskare på Uppsala universitet.
Forskargruppen Reumatologi vid institutionen för medicinska vetenskaper söker nu en ny forskarkollega. Forskargruppens som leds av professor Gunnel Nordmark, fokuserar på systemisk autoimmunitet vid främst systemisk lupus erythematosus (SLE), Sjögrens sjukdom och vaskuliter. Vi studerar biomarkörer inom genetik och i serum, epigenetisk reglering samt bakomliggande immunologiska mekanismer för utvecklingen av dessa systemsjukdomar och deras olika sjukdomsmanifestationer. Ett mål är att kartlägga sjukdomsmekanismer för att på sikt finna nya terapeutiska angreppspunkter. Vi samarbetar i nationella och internationella nätverk med kliniker och forskare. Denna anställning ger en unik möjlighet att bidra till utvecklingen av precisionsmedicin för patienter med komplexa autoimmuna sjukdomar. För mer information om forskargruppen, se Reumatologi - Institutionen för medicinska vetenskaper - Uppsala universitet.
För mer information om institutionen för medicinska vetenskaper, se Institutionen för medicinska vetenskaper - Uppsala universitet.
Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar analys av data från helgenomsstudier, DNA-metylering, genexpression på singelcellnivå samt proteomik i serum. Preparation av blodprov för DNA, RNA och celler ingår också. Vi har utvecklat ett polygeniskt risk-score (PRS) för risken att utveckla olika sjukdomsmanifestationer, och beräkning av PRS i relation till kliniska manifestationer ingår i arbetet. Målet är att integrera genetik, epigenetik, genexpression och proteomik till ett multi-omics-verktyg för bedömning av risken för olika sjukdomsmanifestationer samt prognos för patienter med systemsjukdomar. Arbetet innefattar även tolkning av data och utarbetande av vetenskapliga manuskript.
Kvalifikationskrav
Vi söker dig som har doktorsexamen inom medicin, molekylärbiologi, bioteknik, bioinformatik eller närliggande ämnesområde. Du har erfarenhet av praktiskt laboratoriearbete, exempelvis preparation av DNA, RNA och cellpopulationer samt arbete med cellkulturer. Du besitter goda kunskaper inom genetik och bioinformatik. Vidare har du dokumenterad erfarenhet av att analysera helgenomsdata (GWAS) och genexpressionsdata samt förmåga att tolka resultaten i ett biologiskt sammanhang. Erfarenhet av arbete med relevanta dataprogram, exempelvis R, är ett krav. Du har goda kunskaper i både talad och skriven engelska. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper så som god samarbetsförmåga, förmåga att ta egna initiativ och att arbeta självständigt.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Tidigare postdoktoral erfarenhet är meriterande. Erfarenhet av forskning inom reumatiska systemsjukdomar ses som en särskild fördel. Det är även meriterande med dokumenterad erfarenhet av integrering av -omics data, utveckling av genetiska prediktionsmodeller samt god förmåga att visualisera data i grafer och figurer.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad till 12 månader. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Gunnel Nordmark Gunnel.Nordmark@medsci.uu.se
eller forskare Juliana Imgenberg-Kreuz, Juliana.Imgenberg@medsci.uu.se
.
I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen.
Välkommen med din ansökan senast den 18 maj 2026, UFV-PA 2026/1322.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
ST (OFR/S) - ofr@uu.se
