Forskare
2025-11-06
Institutionen för medicin, Avdelningen för molekylär och klinisk medicin, bedriver translationell forskning främst kring metabolism, diabetes, fetma och kardiovaskulär sjukdom i syfte att förbättra hälsa och sjukvård i samhället.
Det övergripande målet är att skapa en excellent translationell forskningsmiljö av mycket hög internationell standard.
Vi har fler bakterier än egna celler i kroppen och dessa bakterier samverkar med varandra i ekosystem, mikrobiota, och kan påverka hur vi mår. Genom att kombinera kliniska prover och gnotobiotiska djurmodeller har vi visat att tarmmikrobiotan påverkar vår fysiologi och metabolism. Vi söker nu en forskare som kan analysera tarmmikrobiotan och isolera specifika mikrobiella modulatorer för ämnesomsättningsrelaterade sjukdomar genom att kvantifiera och karaktärisera bakteriella arter, stammar och genom.
Läs mer om forskargruppen här: https://backhedlab.org/
Arbetsuppgifter
Tjänsten kommer att innefatta odling av tarmbakterier under strikt anaeroba förhållanden, identifiering av mikrobiella enzymer i metagenomiska data samt efterföljande kloning och uttryck av kandidatgener. Den sökande kommer att studera substratspecificitet och enzymatisk aktivitet samt vidare karaktärisera enzymets funktion, inklusive krav på kofaktorer och cellulär lokalisering. Strukturbiologiska metoder kan också tillämpas, inklusive kristallisering och strukturbestämning av utvalda enzymer.
Parallellt kommer kandidaten att medverka i utvecklingen av specifika inhibitorer riktade mot mikrobiella enzymaktiviteter. Dessa inhibitorer kommer att utvärderas både in vitro och in vivo för att undersöka deras potential som nya terapeutiska strategier.
Kvalifikationer
Doktorsavhandling inom relevant ämne och stark bakgrund i enzymkemi är ett krav. Goda kunskaper i enzymkarakterisering, inklusive studier av substratspecificitet, kofaktorbehov och cellulär lokalisering, krävs. Erfarenhet av strukturbestämning, särskilt enzymer, samt modellering av proteinstrukturer och framtagande av enzyminhibitorer är starkt meriterande. Erfarenhet av att odla bakterier anaerobt och bakteriefria möss samt industriell och/eller internationell erfarenhet är meriterande.
Det är viktigt att den sökande är kreativ, kan arbeta självständigt, men samtidigt samarbeta väl med andra forskare och kliniker inom ett större team och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Det är ett krav att kunna utrycka sig i engelska i både tal och skrift.
Anställning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: 100%, heltid
Placering: Göteborg
Tillträde: 1 april 2026
Professor Fredrik Bäckhed, fredrik.backhed@wlab.gu.se
Avdelningschef Malin Levin, malin.levin@wlab.gu.se
, +46 (0)708-416 264
hr-medicin@medicine.gu.se
