Församlingspedagog till Skön
2026-02-04
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
, Timrå
Församlingspedagog till Sköns församling
Svenska kyrkan Medelpads norra pastorat
Vill du arbeta med pedagogisk verksamhet för människor i alla åldrar men med fokus på barn och ungdomar i en levande församling där tro, gemenskap och engagemang står i centrum?
Nu söker Sköns församling en församlingspedagog som vill vara med och forma framtidens kyrka i människors vardag.
Om Medelpads norra pastorat
Medelpads norra pastorat bildades vid årsskiftet 2024/2025 och omfattar församlingarna Alnö, Indal, Holm, Liden, Sättna, Skön, Timrå, Hässjö, Ljustorp och Tynderö.
Genom samverkan vill vi stärka och stötta det långsiktiga arbetet i våra församlingar - så att kyrkan även framöver får vara en närvarande och relevant kraft i människors vardag.
Pastoratet har ett gemensamt kansli som samlar kompetens inom administration, ekonomi, HR, kommunikation, fastighet och kyrkogård. Kansliet fungerar som stöd för de lokala församlingarnas verksamhet inom gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.
Tillsammans bygger vi en organisation där tradition och förnyelse går hand i hand.Publiceringsdatum2026-02-04Om tjänsten
Som församlingspedagog i Sköns församling har du en nyckelroll i att inspirera, stödja och skapa utrymme för delaktighet i församlingens liv.
I nära samarbete med präster, diakon, musiker och kollegor inom pedagogiskt arbete formar ni en verksamhet där gemenskap, tro och omtanke får växa.
Du möter människor i olika åldrar och livssituationer med särskilt fokus på barn, unga och familjer.Dina arbetsuppgifter
Planera, genomföra och följa upp pedagogisk verksamhet.
Medverka i gudstjänster och andra samlingar med fokus på delaktighet och lärande.
Skapa trygga och inkluderande miljöer.
Utveckla pedagogiskt arbete i samverkan med kollegor i församling och pastorat.
Bidra till församlingens gemensamma liv och utveckling.
Vi söker dig som
Är församlingspedagog eller har annan pedagogisk utbildning eller motsvarande erfarenhet.
Har anknytning till kyrka eller församlingsliv eller vilja att fördjupa sig i detta.
Är trygg i dig själv och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer.
Kan arbeta både självständigt och i team.
Är strukturerad, kreativ och flexibel.
Har mod att prova nytt och vilja att utveckla verksamheten tillsammans med andra.
Har intresse för gudstjänstliv och frågor som rör tro, liv och gemenskap.
Vi erbjuder
En meningsfull tjänst där du får bidra till att forma framtidens församlingsliv.
Engagerade och erfarna kollegor i en församling med stort hjärta.
Tillsvidareanställning på heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.
Så här ansöker du
Känner du igen dig i beskrivningen?
Skicka in din ansökan med CV och personligt brev så snart som möjligt - intervjuer sker löpande.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Inför nyanställning kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/836". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Medelpads Norra Pastorat
(org.nr 252005-1216) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sköns församling Kontakt
Jan From 060-199910 Jobbnummer
9721855