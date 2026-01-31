Församlingsherde 100%
2026-01-31
, Krokom
, Östersund
, Strömsund
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Åre pastorat i Åre
Församlingsherde 100 %
Vi söker dig som vill arbeta som församlingsherde i Undersåker/Kall församling i Åre pastorat!
Behörighet att vara präst i Svenska kyrkan är ett krav för tjänsten.
När det gäller tjänsten som församlingsherde är det bra om du har erfarenhet av ledarskap eftersom du kommer att leda ett arbetslag.
Som församlingsherde kommer du att ingå i ledningsgruppen för Åre pastorat.
Körkort B och tillgång till egen bil är en förutsättning.
Vi skulle kunna på 10.000 ord beskriva allt som tjänsterna innebär. Men, vi vill hellre prata med dig för att berätta om alla möjligheter tjänsterna ger.
För mer information kontakta:
Församlingsherde Undersåker/Kall: Sven-Erik Jönsson 0647-611712; mejl: sven-erik.jonsson@svenskakyrkan.se
Kyrkoherde: Ann-Charlott Hansson Borgström. Telefon: 0647-611447 mejl: a-c.hborgstrom@svenskakyrkan.se
Välkommen med ansökan, personligt brev och CV senast 9 februari 2026 till Epost: are.pastorat@svenskakyrkan.se
Postadress: Åre pastorat, Kyrkvägen 2, 837 31 Järpen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09
E-post: are.pastorat@svenskakyrkan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Församlingsherde". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åre pastorat
(org.nr 252003-9278), http://www.svenskakyrkan.se/arepastorat
Kyrkvägen 2 (visa karta
)
837 31 JÄRPEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Undersåker och Kalls församlingar Kontakt
Församlingsherde
Sven-Erik Jönsson sven-erik.jonsson@svenskakyrkan.se 0647611712 Jobbnummer
