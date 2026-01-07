Försäljningspersonal, sommarjobb
Mariebergsskogen AB - Karlstads stadspark ägs av Karlstads kommun och är Värmlands största besöksmål. Hos oss varierar arbetet efter säsong och som mest är vi cirka 80 medarbetare på sommaren. Vi sköter lokaler, lekplatser, fikaförsäljning och grönytor, Naturum Värmland, djurparken Lillskogen och flera stora arrangemang i parken.Publiceringsdatum2026-01-07Beskrivning
Vill du vara med och bidra till sommarens bästa upplevelse och ge förstklassig service till våra besökare? Nu söker vi personal till våra kafé- och försäljningsställen i Mariebergsskogen.
Vi har flera mysiga kafémiljöer i parken. Våffelkafé Spikgården är en 1800-talsstuga. Arbetsuppgifterna här innebär enklare beredning och försäljning av matiga och söta våfflor och ett enklare fikautbud. Våffelkaféet Spikgården öppnar tidig vår under helger och skollov och håller sedan öppet alla dagar från juni fram till mitten av augusti.
I vår kaféverksamhet i Naturum Värmland erbjuder vi enklare lunchrätter och fika. Där ingår enklare beredning samt disk i arbetsuppgifterna.
Ebbas kiosk invigdes i slutet av april 2024. Här kan våra besökare köpa mjukglass, korv, varma och kalla drycker och souvenirer. Man kan även köpa biljetter till rundturståget Conrad Höök och det erbjuds uthyrning av bangolfklubbor och skrindor. Ebbas kiosk är också en plats för besökarna att få veta mer om parkens utbud, aktiviteter, mat- och fikaställen och annat som gör deras besök till det allra bästa. Kassaarbete ingår i arbetsuppgifterna inom alla våra försäljningsställen.
Som medarbetare hos oss är du en viktig del av jobbet att ge en god service till våra besökare samt vara påläst om parkens utbud och kunna svara på frågor. Du är en ambassadör för hela parken. Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet från kafé, restaurang eller försäljning. Du har ett serviceinriktat förhållningssätt och sätter kunden i fokus. Vi ser att du är positiv, flexibel och har god samarbetsförmåga. Att arbeta i högt tempo samt att hugga i där det behövs är något du trivs med. Goda språkkunskaper i svenska och engelska och det är meriterande om du kan prata fler språk. Du har fyllt 18 år och vi ser gärna sökande i olika åldrar även äldre.
Du ska kunna arbeta helgdagar samt helger under våren samt hela sommaren. Övrig information
Du kommer ha din huvudsakliga placering i antingen våffelkaféet Spikgården, kaféet i Naturum Värmland eller i Ebbas kiosk men vid behov täcker vi upp för varandra inom försäljning. Det är av stor betydelse att du är tillgänglig för arbete under sommarperioden samt helger och lov under våren.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystem och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mariebergsskogen AB
(org.nr 556061-6459) Kontakt
Madeleine Moberg 054-5402758 Jobbnummer
9671178