Försäljningsingenjör Elektronik
Hydx AB / Maskiningenjörsjobb / Stockholm
2026-02-24
HydX utvecklar avancerade elektroniklösningar för mobila och marina maskiner - applikationer där kraven på prestanda, driftsäkerhet och energieffektivitet är höga. Sedan förvärvet av Mobile Integrator har vi stärkt vår position ytterligare och byggt upp en marknadsledande kompetens inom elektronik, uppkoppling och systemintegration. Resultatet är ett brett och konkurrenskraftigt erbjudande som gör det möjligt för oss att möta våra kunders behov, idag och i framtiden. Med våra tre teknikområden - elektronik, hydraulik och elektrifiering - kan vi utveckla skräddarsydda helhetslösningar där alla delar samverkar optimalt och ger kunderna ett tydligt mervärde.
Nu söker vi en försäljningsingenjör inom elektronik som vill vara med och driva våra kunders tekniska utveckling - från första behovsanalys till färdig, implementerad lösning. Placeringsort är på något av våra kontor i Stockholm, Göteborg, Halmstad eller Ystad och resor i tjänsten förekommer.
Om rollen
Som försäljningsingenjör hos HydX har du en nyckelroll i gränslandet mellan kund, teknik och affär. Du arbetar nära våra kunder och utvecklar tillsammans med våra applikationsingenjörer skräddarsydda lösningar inom radiostyrning, styrsystem och uppkopplade system. Med din tekniska förståelse och affärsmässighet hjälper du kunderna att hitta lösningar som skapar verkligt värde över tid.
Du ansvarar för hela säljprocessen - från teknisk dialog och offertarbete till uppföljning och långsiktiga kundrelationer - alltid i nära samarbete med kunniga och erfarna medarbetare i övriga organisationen. På HydX arbetar vi enligt devisen Smoother Business, vilket innebär att vi strävar efter att förenkla och förbättra våra kunders vardag genom högkvalitativa lösningar, djup kompetens och service i världsklass.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Teknisk försäljning av elektroniska lösningar och system
• Rådgivning och kravdialog med kunder inom mobil, marin och industriell sektor
• Framtagning av tekniska offerter och lösningsförslag
• Nära samarbete med applikationsingenjörer i konstruktions- och utvecklingsfasen
• Affärsutveckling hos både befintliga och nya kunder
• Omvärldsbevakning av teknik, marknad och kundbehov
Vi söker dig som
• Har teknisk utbildning inom elektronik, mekatronik eller motsvarande
• Har arbetat med lösningar innehållandes radiostyrning, styrsystem och uppkoppling
• Har erfarenhet av teknisk försäljning eller applikationsnära ingenjörsroller
• Har god förståelse för elektroniksystem i krävande miljöer
• Är affärsdriven, strukturerad och trivs i dialog med kunder
• Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Du kommer att arbeta i en organisation som värdesätter kvalitet, innovation och lagarbete, där varje medarbetares utveckling ses som en nyckel till vår gemensamma framgång. Med korta beslutsvägar och stark laganda får du både ansvar och inflytande, samt goda möjligheter att utvecklas såväl tekniskt som affärsmässigt.
Då vi gör ett löpande urval ser vi gärna att du skickar in din ansökan så fort som möjligt, dock senast 2026-03-26. Har du frågor är du välkommen att kontakta Försäljningschef Henrik Pålsson, henrik.palsson@hydx.se
eller 0722-257303. Vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
