Försäljningschef till Thomée Gruppen i Malmö
2025-11-07
Thomée Gruppen är en ledande grossist av byggförnödenheter - ett välskött bolag med stark position på marknaden. Hos oss möter du en kultur som präglas av samarbete och engagemang, en ambitiös ledning och en stabil ägare som satsar på vår utveckling. Vi har något riktigt bra att bygga vidare på!
Vill du vara med och forma framtidens affär, påverka på riktigt och jobba nära både kunder och kollegor? Då kan det här vara din nästa utmaning!
Nu söker vi en Försäljningschef - en nyckelroll för vår framtida utveckling!
Vad är ditt uppdrag som Försäljningschef?
Det här är en fantastisk tid att bli en del av Thomée Gruppen. Vi har en tydlig ambition att växa och utvecklas och du får en nyckelroll i att forma framtiden tillsammans med oss. Du arbetar nära VD, Lena Martini, och ingår ledningen. Ditt säljteam består av 3 KAM, 1 koordinator och 10 säljare som finns i hela Sverige.
Ditt uppdrag är att leda och utveckla försäljningsteamet, driva och utveckla affären och bygga starka kundrelationer. Ditt kommersiella fokus inspirerar och ditt ledarskap präglas av både affärsmässighet och omtanke.
I rollen ingår bland annat:
Arbeta nära våra kunder, säljteam och övriga kommersiella funktioner för att skapa lönsam tillväxt
Leda och utveckla försäljningsteamet mot uppsatta mål
Identifiera nya affärsmöjligheter och utveckla kundstrategier
Säkerställa att våra erbjudanden är konkurrenskraftiga och relevanta
Följa upp försäljningsresultat och arbeta datadrivet med förbättringar
Samarbeta med övriga funktioner i organisationen.
Rollen som Försäljningschef är en strategisk och operativ nyckelroll med stort ansvar och möjlighet att påverka. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö med stora utvecklingsmöjligheter - både inom Thomée Gruppen och inom vår koncern, Salix Group.
Är du den vi söker?
Vi letar efter dig som är affärsdriven, analytisk och har ett starkt kommersiellt fokus. Du har erfarenhet av att leda försäljning, bygga relationer och skapa resultat. Du trivs med att vara nära både kunder och affärer.
Du är en trygg och inspirerande ledare som får med dig teamet, samtidigt som du har förmågan att tänka strategiskt och agera operativt. Du gillar att ta ansvar, driva förändring och skapa värde både för kunder och för verksamheten.
Det krävs för rollen:
Flera års erfarenhet av B2B-försäljning och gärna av byggförnödenheter eller närliggande bransch
Erfarenhet av strategiskt försäljningsarbete och uppföljning
Erfarenhet av att leda och utveckla team
Mer om Thomée
Thomée är en ledande grossist och leverantör av förnödenheter till den svenska järn- och byggfackhandeln. Vi erbjuder ett noga utvalt sortiment av egna och väl etablerade varumärken i kombination med attraktiva logistik- och marknadsföringskoncept. Företaget omsätte ca 520 MSEK under 2024 och har 35 anställda i Sverige. Thomée är en del av Salix Group som ägs av Volati. I Salix ingår också Heco Nordiska, Tecca, T-Emballage, Väggmaterial AB, Habo, Kellfri, Swekip, Pisla, Miljöcenter och servicebolaget Salix Business Partner. Volati är noterat på Nasdaq Stockholm.
Läs mer på www.thomee.se
Ansök idag!
I denna rekrytering samarbetar vi med Roi Rekrytering. Vi tar inte emot ansökningar via mejl.
För frågor rörande rekryteringen kontakta ansvarig Rekryterare Lisa Alsterberg - lisa.alsterberg@roirekrytering.se
Anställning hos: Thomée Gruppen AB
Omfattning: Heltid och tillsvidare
Placeringsort: Malmö
