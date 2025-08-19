Försäljningschef Multibrand
Hedin Automotive Göteborg AB / Chefsjobb / Halmstad Visa alla chefsjobb i Halmstad
2025-08-19
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hedin Automotive Göteborg AB i Halmstad
, Ängelholm
, Markaryd
, Varberg
, Ljungby
eller i hela Sverige
Vill du vara med på en spännande tillväxtresa? Hedin Automotive består av ett gäng härliga, duktiga människor vars stora passion är fordon och fordonstjänster. Vi hjälper varandra, vi utmanar varandra och vi strävar tillsammans för att nå våra gemensamma mål. Med drivna, motiverade och engagerade medarbetare är det alltid roligt att komma till arbetet!
Våra medarbetare är grunden till att Hedin Bil växt framgångsrikt under många år. Hos oss är sätter vi kunden främst - för att det som är bra för våra kunder i längden är bra för oss.
Arbetsuppgifter Som försäljningschef ansvarar du för försäljningsteamet på anläggningen. I arbetet ingår att leda försäljningen mot uppsatta mål samt användning av strategier för hur försäljningsavdelningen ska arbeta framgångsrikt för att nå målen. Rollen innefattar också arbete i enlighet med företagets vision, affärsidé samt målbild. De dagliga arbetsuppgifterna innefattar vidare att stötta säljarna och ett kontinuerligt arbete kring kundkännedom och kundnöjdhet.
Nyckelkompetenser/förmågor
Ett par års erfarenhet inom bilförsäljning
Erfarenhet från officiellt/inofficiellt ledarskap
B-körkort fordras
God förståelse för affärsfunktioner, kommunikationsförmåga och social kompetens
Du har ett strategiskt tänkande och goda organisatoriska färdigheter.
Förmåga att uppnå affärsmål, samt utveckla och förbättra processer för verksamheten
Du är ambitiös, prestationsinriktad och vågar ta beslut
Förmågan att självständigt organisera ditt dagliga arbete och du trivs i en roll med högt tempo och varierande arbetsuppgifter
Brinnande intresse för att skapa affärer och god lönsamhet
Varför jobba med oss? Som arbetsgivare är vi bra på att tillvara ta på drivna och engagerade medarbetare. Hos oss finns det många karriärvägar att välja - vår inställning är att individer med rätt potential ska kunna växa med oss. När du som medarbetare växer med oss växer även vi som företag. Vi är ansvarstagande och säkerställer schyssta och rättvisa anställningsvillkor och samtliga verksamheter omfattas av kollektivavtal. Vi värnar om våra medarbetare och ser ett långsiktigt och hållbart arbetsliv som en stark konkurrenskraft.
Vi erbjuder ett brett sortiment av förmåner så som förskottsemester, extra föräldrar lön och ett generöst friskvårdsbidrag för att värna om våra medarbetares hälsa. Läs mer på vår hemsida www.hedinautomotive.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hedin Automotive Göteborg AB
(org.nr 556061-3456), https://www.hedinautomotive.se/ Arbetsplats
Hedin Automotive Kontakt
Kenan Isakovic kenan.isakovic@hedinautomotive.se 790 03 53 Jobbnummer
9464115