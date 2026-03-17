Försäljningschef B2B Telekom & IT

Tele-Byrån i Kalmar AB / Chefsjobb / Kalmar
2026-03-17


Försäljningschef B2B - Telekom & IT

Telebyrån - en del av Techgruppen

Vill du bygga, leda och skala en säljorganisation i ett växande techbolag?

Telebyrån, en del av Techgruppen, söker nu en Försäljningschef som vill ta ett helhetsansvar för vår B2B-försäljning och vara med och driva nästa fas i vår tillväxt.

Det här är en roll för dig som kombinerar ledarskap, affärsdriv och operativ försäljning - och som vill arbeta nära affären i en entreprenöriell miljö.

Om Telebyrån

Telebyrån är en del av Techgruppen och levererar skräddarsydda lösningar inom telekom, IT och kommunikation till företag i hela Sverige.

Vi arbetar med marknadsledande mobiloperatörer och moderna plattformar för att hjälpa företag att effektivisera sin kommunikation och digitala arbetsmiljö.

Bolaget är i stark tillväxt och vi bygger nu vidare vår säljorganisation för att möta efterfrågan.

Om rollen

Som Försäljningschef har du det övergripande ansvaret för att utveckla, leda och strukturera vår försäljning.

Du ansvarar för både teamets prestation och din egen affär, och arbetar aktivt med att driva tillväxt, skapa struktur och utveckla våra säljprocesser.

Rollen innebär ett nära samarbete med ledning och övriga funktioner i bolaget.

Ansvarsområden

Leda, coacha och utveckla säljteamet

Sätta mål, följa upp resultat och driva prestation

Rekrytera och onboarda nya säljare

Delta i och driva egna affärer (B2B)

Utveckla och optimera säljprocesser och arbetssätt

Säkerställa struktur i CRM och pipeline

Bidra till strategiska beslut kring försäljning och tillväxt

Vem vi söker

Vi söker dig som är en naturlig ledare med stark affärsförståelse och dokumenterad erfarenhet av försäljning.

Du har förmågan att både bygga team och själv vara operativ i affären.

Vi tror att du:

Har erfarenhet av B2B-försäljning

Har erfarenhet av att leda eller coacha säljteam

Är resultatorienterad och van att arbeta mot tydliga mål

Har ett strukturerat arbetssätt och god affärsförståelse

Är kommunikativ och trygg i dialog med kunder och team

Meriterande

Erfarenhet inom telekom, IT eller abonnemangstjänster

Erfarenhet av att bygga säljorganisationer

Vana av CRM och datadriven försäljning

Vad vi erbjuder

Hos Telebyrån får du en nyckelroll i ett bolag med höga ambitioner och tydlig tillväxt.

Vi erbjuder:

Möjlighet att bygga och påverka säljorganisationen

En central roll nära ledning och affär

Korta beslutsvägar och stor påverkan

En entreprenöriell miljö med högt tempo

Möjlighet att utvecklas tillsammans med bolaget

Publiceringsdatum
2026-03-17

Så ansöker du
Urval sker löpande.

Skicka in din ansökan med CV och en kort presentation.

Vi ser fram emot att höra från dig.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-16
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
https://telebyran.teamtailor.com/jobs/7398922-forsaljningschef-b2b-telekom-it
E-post: aziz@telebyran.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Tele-Byrån i Kalmar AB (org.nr 559216-2001)
Norra Långgatan 1 (visa karta)
392 32  KALMAR

Jobbnummer
9801645

