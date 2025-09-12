Försäljningschef
2025-09-12
Vi på Bilteam Östhammar förstärker nu vår organisation med en ny roll som försäljningschef. Vi söker dig med erfarenhet av bilförsäljning, ett sinne för affärer och som vill ta ansvar för att fortsätta utveckla vår försäljning! Ta chansen och bli en del av vårt kunniga och engagerade Bilteam, ansök redan idag!Publiceringsdatum2025-09-12Om tjänsten
Som försäljningschef hos oss får du en central roll i att driva och utveckla försäljningen tillsammans med ditt säljteam. Du ansvarar för uppföljning och att rutiner efterlevs samt att alla i teamet arbetar gemensamt för att nå våra försäljningsmål.
Du arbetar operativt med försäljning av såväl nybil som begagnat samtidigt som du coachar, stöttar och leder ditt säljteam i vardagen. I rollen ansvarar du för bilhallen och anläggningens bilar med fokus på effektivitet och ordning i alla led. Du säkerställer en välkomnande miljö för våra kunder samt att priser och annonser är tydliga och uppdaterade. Utöver nybilsförsäljning är försäljningen av begagnade bilar en viktig del i ditt arbete där du ansvarar för allt från inbyten och värdering till annonsering och försäljning. Du har budget- och personalansvar för tre säljare.
Rollen innebär ett nära samarbete med hela organisationen, hos oss är samspelet viktigt och alla bidrar till helheten i företaget vilket gör att du dagligen har stöd av och kontakt med alla avdelningar. Du rapporterar till VD och blir en del av ledningsgruppen.
För att du ska komma in i din roll på bästa sätt kommer du att få gå en utbildning som tillhandahålls av vår generalagent Volkswagen Group Sverige.
Om dig
För att lyckas i rollen har du några års arbetslivserfarenhet av bilförsäljning. Har du erfarenhet av att värdera begagnande bilar ser vi det som starkt meriterande. Det är även meriterande om du har erfarenhet som säljledare eller motsvarande. God dator- och systemvana, mycket goda kunskaper i svenska och engelska samt B-körkort är krav för rollen.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i denna rekrytering. Som person är du noggrann och lösningsorienterad med ett sinne för ordning och reda. Du är serviceinriktad, social och relationsskapande. Vidare ser vi att det, precis som för oss, är en självklarhet för dig att sträva efter en hög kundnöjdhet i ditt arbete. Som ledare är du coachande, stöttande och närvarande men du har också förmåga att fatta beslut och vara tydlig när det behövs. Du trivs i en varierande vardag och har ett tydligt affärssinne med förmåga att se till både helheten och detaljer.
Vi ser det som en stor fördel om du bor i Östhammars kommun då vi värdesätter lokal förankring.
Vårt erbjudande
Som försäljningschef erbjuds du en nyckelroll i ett företag med stark gemenskap, korta beslutsvägar och nära samarbete inom hela organisationen. Du blir en viktig del i ett tryggt och stabilt företag med en kultur präglad av Driv, Integritet och Hållbarhet. Du får dessutom möjligheten att jobba i en verksamhet med drivna och duktiga kollegor där vi alltid uppmuntrar till nytänk och förbättringsförslag. Kort sagt - hos oss får du utvecklas själv samtidigt som du får vara med och driva företagets utveckling.
Vi erbjuder även förmåner som förmånsbil, uppskattade personalrabatter och friskvårdsbidrag.
Annat bra att veta
Tjänsten är på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Placering: Industrivägen 11, Östhammar.
Arbetstiderna är måndag-fredag samt varannan lördag.
Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvariga rekryteringskonsulter på Jobbet.se, Hanna Koponen, 073-592039 alternativt Amanda Öman, 076-5313145.
Varmt välkommen med din ansökan! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så vänta inte med att ansöka!Kvalifikationer
Några års arbetslivserfarenhet av bilförsäljning
God dator- och systemvana
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet av att värdera begagnande bilar
Erfarenhet som säljledare eller motsvarande
Om arbetsgivaren - Bilteam Östhammar AB
Bilteam Östhammar AB är en auktoriserad fullserviceanläggning för Skoda och Volkswagen. Vi säljer nya och begagnade bilar, vi har en serviceverkstad, komplett däckverkstad som ingår i First Stop kedjan samt en skadeverkstad. Vi finns i Östhammar i Norra Roslagen! Så ansöker du
