Försäljningsansvarig | Linköping / Stockholm

Bli ansvarig för ett vinnande team!
HF Agency är Nordens ledande agentur för bostadsfotografer och en mediapartner för fastighetsbranschen. Vi söker nu en ledare för vårt team av fem regionsanvariga säljare i Sverige som finns utspridda över hela landet - en nyckelroll där du blir en del av vår fortsatta framgång.
Om rollen
Hos oss blir du en stor del i ett mindre bolag. Som Försäljningsansvarig ansvarar du för att stötta och utveckla vårt försäljningsteam som jobbar mot mäklarbranschen. Teamet finns lokalt i Gävle, Stockholm, Linköping, Göteborg och Hässleholm så vi samarbetar i första hand digitalt, men du förväntas även resa för att träffa dem fysiskt med jämna mellanrum.
Du jobbar nära vår VD för att vässa strategi och följa upp mål för försäljningen i Sverige. Du äger också ansvar för ett antal centrala kundrelationer på regional och rikstäckande nivå. Du utgår från vårt kontor i Linköping (alternativt Stockholm), men du har även flexibilitet att forma din egen arbetsvardag.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Ledarskap och coaching av vårt försäljningsteam, digitalt och fysiskt
Måluppföljning för försäljning / aktivitet på kort och lång sikt
Utveckling av försäljningsstrategi och struktur tillsammans med VD
Ansvar för ett antal centrala kundrelationer på regional / rikstäckande nivå
Vem är du?
Vi söker dig som är proffs på att bygga välmående och högpresterande team inom försäljning. Du ser inte bara siffrorna utan drivs av att hjälpa varje person i ditt team på alla sätt du kan. Du trivs bäst i en miljö där du får möjlighet att påverka samt där du själv kan utvecklas tillsammans med bolaget.
Du behöver inte ha lång erfarenhet av chefsroller men vi tror att du har jobbat med försäljning och har haft ansvar för både personal och resultat. Du är strukturerad i ditt arbetssätt och tar gärna själv del i säljprocesser när det behövs för att hjälpa dina medarbetare.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Erfarenhet av personalansvar och ledarskap, gärna inom försäljning
Erfarenhet av försäljning, gärna inom B2B
Erfarenhet från fastighetsbranschen är meriterande men inget krav
B-körkort, och du reser gärna inom Sverige för att träffa medarbetare lokalt
Goda kunskaper i svenska och engelska
Varför HF Agency?
Vi är ett snabbväxande företag som funnits i 18 år och en arbetsplats för dig som trivs bäst i rörelse. Vi är marknadsledande i vår bransch och har höga ambitioner, sunda värderingar och en stark gemenskap. Hos oss får du:
En central roll i ett snabbväxande bolag
Stor frihet att påverka och strukturera ditt arbete
En flexibel arbetsvardag, med utgångspunkt från vårt kontor i Linköping (alternativt Stockholm)
Fast lön så att du kan arbeta långsiktigt.
