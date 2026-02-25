Försäljnings- och Driftchef
Erikshjälpen är en barnrättsorganisation med en ideell second hand-verksamhet.
Vi arbetar i ett 100-tal projekt i 16 länder och vi driver ett 50-tal butiker inom Erikshjälpen Second Hand i Sverige, Norge och online.
Vi arbetar efter visionen "En förändrad värld där barns drömmar får liv".
Vårt uppdrag är att bekämpa fattigdom och utsatthet genom att förverkliga barns rättigheter världen över.
Som Försäljnings- och driftchef för Erikshjälpen Second Hands butiker driver du utvecklingen av vår affär samtidigt som du säkerställer att våra operativa processer är effektiva, hållbara och värdeskapande, både för verksamheten och för människorna i den.Du är en person som tar ansvar, trivs i mötet med andra och möter omgivningen med enkelhet, ödmjukhet och med ett jordnära förhållningssätt. Du kliver gärna fram när situationen kräver det, men är lika prestigelös i att lyfta andra och ge dem utrymme att växa.I vardagen använder du ditt handelsmannaskap för att skapa förutsättningar att förädla gåvor till attraktiva second hand-varor, lyfta återbrukets betydelse och bidra till en kundupplevelse som är både enkel och inspirerande. Rollen är främst taktisk med operativa inslag, men rymmer också ett strategiskt lager där du identifierar förbättringsområden, analyserar data och omsätter insikter i beslut som stärker verksamheten över tid.För att trivas och lyckas behöver du vara trygg i att leda genom flera nivåer, bygga förtroendefulla relationer och driva förändring i ledningsgrupp, i operativ verksamhet och i ideellt styrelsearbete. Du är en ledare som söker dig ut i verksamheten, där du hämtar dina insikter och din förståelse i verkligheten. Du trivs med att vara där det händer, nära flöden, människor och vardagsutmaningar där du bidrar aktivt till utvecklingen genom att vara närvarande, engagerad och handlingskraftig.Med dina styrkor skapar du engagemang och via dina chefer får du med dig volontärer, medarbetare och partners i att utveckla arbetssätt och tillsammans generera goda överskott för vårt ändamål. Du är medlem i föreningens ledningsgrupp och samarbetar tätt med dess olika funktioner. Rollen innebär ett samlat ansvar för våra butikers operativa verksamhet och människorna i den. Du har ett brett och kompetent team omkring dig och har direkt personalansvar för regionchefer och logistikchef.
Arbetsuppgifter
• Äga och utveckla butikernas operativa processer för hela varuflödet, från gåva till beredning, påfyllnad och försäljning, inklusive utsortering och återvinning. Till din hjälp använder du insikter från dataanalys, kundfeedback, konceptuell kedjedrift och ideell verksamhetslogik.
• Säkerställa att verksamheten följer föreningens stadgar, riktlinjer, egenkontroll och policys, samt aktivt arbeta för att uppnå årliga mål kopplade till både drift och försäljning.
• Implementera, följa upp och vidareutveckla Erikshjälpens strategiska plan, och omsätta den i arbetssätt som driver verksamheten mot våra långsiktiga ambitioner.
• Leda budget- och prognosarbete för funktionen försäljning och drift, inklusive analys och utveckling av resultat.
• Engagera och inspirera organisationen genom månatlig uppföljning av försäljning, resultat och nyckeltal på både övergripande nivå och butiksnivå.
• Representera och driva Erikshjälpen Second Hands intressen i externa styrelser och samverkansforum, särskilt kopplade till våra större partners.
• Stärka varumärket genom att företräda och representera verksamheten i interna och externa sammanhang.
• Agera mediakontakt i frågor som rör den operativa verksamheten och försäljningen.
• Tillsammans med verkställande chef ansvara för samarbetet med våra partners, inklusive tecknande, efterlevnad och uppföljning av avtal och styrdokument.
• Delta i gemensamma projekt och säkerställa implementering i driften, med fokus på utveckling av försäljning, arbetssätt och operationella processer. Kvalifikationer
Du har:
• Relevant utbildning inom exempelvis ledarskap, ekonomi, butik/handel eller logistik.
• Förståelse för våra partners kontext, där majoriteten är kopplade till kyrkliga samfund, och förmåga att navigera i den miljön.
• Flera års dokumenterad erfarenhet av chef- och ledarskap, med förmåga att samla, motivera och utveckla personal genom flera nivåer.
• Erfarenhet av försäljning, service, drift och gärna etablering inom butik eller detaljhandel.
• God förmåga att analysera nyckeltal, arbeta datadrivet och omsätta analyser i praktiska beslut.
• Strategiskt tänkande och förmåga att arbeta långsiktigt med utveckling av processer och verksamhet.
• God samarbetsförmåga och ett serviceinriktat, lösningsorienterat förhållningssätt.
• Strukturerad och organiserad arbetsstil med god förmåga att prioritera arbetsuppgifter efter verksamhetens behov.
• Förmåga att arbeta med strategier, policydokument och verksamhetsstyrning utifrån vår värdegrund.
• Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
• Du delar och står bakom Erikshjälpens värdegrund i ord och handling.
• Kunskap eller erfarenhet av att leda i en ideell kontext
Meriterande är:
Erfarenhet från detaljhandeln, Second Hand, kedjedrift samt ideell sektor.Vi ser positivt på mångfald och värdesätter olika bakgrunder och erfarenheter.
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos Erikshjälpen får du arbeta i en verksamhet där du tillsammans med ett engagerat team och kollegor över hela världen arbetar för att främja barns rättigheter i Sverige och i världen.Vi är måna om att våra medarbetare har en god balans mellan arbete och fritid och erbjuder våra anställda friskvårdsbidrag om 2000 kronor om året. Som anställd omfattas du av kollektivavtalet Tjänstepersoner inom civilsamhället, mellan FREMIA och Unionen.Som anställd hos oss har du möjlighet att vara med och göra skillnad - för en framtid där barns drömmar får liv. Vi välkomnar sökande med olika erfarenheter och bakgrund och värderar mångfald i alla former.
