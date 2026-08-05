Förrådstekniker
A-Talent Tech Management Sweden AB / Lagerjobb / Stockholm Visa alla lagerjobb i Stockholm
2026-08-05
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Exempel på arbetsuppgifter:
Truckkörning och hantering av större gods, exempelvis kabeltrummor och annat skrymmande material.
Mottagning, in- och utleveranser samt lagerhantering.
Säkerställa ordning och struktur i förrådet.
Serva interna avdelningar med material och utrustning.
Hantera administration kopplad till lagret, såsom e-post, fakturagranskning och registrering i affärssystem.
Bidra till ett effektivt och välfungerande lager där tempot stundtals är högt.
Detta gäller ett konsultuppdrag med start omgående och tillsvidare. Du kommer bli anställd hos oss på A-Talent Tech och arbeta ute hos vår kund i Södertälje. Anställningsformen är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Du har samma fördelar hos A-Talent Tech som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som pension (med möjlighet till extra flexpension), friskvårdsbidrag, försäkringar och rabatt på träningskort.
Vi söker dig som har:
Skallkrav:
Erfarenhet av lager- eller förrådsarbete.
Truckkort och vana av truckkörning, gärna med större och skrymmande gods såsom kabeltrummor.
God administrativ vana och erfarenhet av att hantera e-post, fakturor och digitala system.
Goda IT-kunskaper.
B-körkort.
Mycket god svenska i tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet från tekniskt lager eller industriverksamhet.
Erfarenhet av digitaliserade lager- eller affärssystem.
Vana av att arbeta i en servicefunktion med många interna kontaktytor.
Vi söker dig som är effektiv, noggrann och ordningsam. Du är van att ta eget ansvar, trivs med ett högt arbetstempo och har ett serviceinriktat arbetssätt. Rollen passar dig som uppskattar variation mellan praktiskt lagerarbete och administrativa arbetsuppgifter och som vill vara en viktig stödfunktion för verksamheten.
Om A-Talent TechA-Talent Tech arbetar nischat med rekrytering och konsultuthyrning av teknisk kompetens. Våra rekryteringsspecialister har god teknisk förståelse och tillsammans med experter inom executive search hittar och rekryterar vi även de mest svårfunna kompetenserna till er organisation. Vi är en del av A-Talent Group, en koncern med specialistföretag inom kompetensförsörjning.
Låter det intressant?Då är du välkommen att söka tjänsten via formuläret nedan! Vi behandlar ansökningar och tillsättning löpande så vänta inte med din ansökan. Vid frågor är du välkommen att höra av dig till Lena Sköld på lena.skold@atalent.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A-Talent Tech Management Sweden AB
(org.nr 556681-7143)
Landsvägen 57 (visa karta
)
172 65 SUNDBYBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
A-Talent Tech Kontakt
Senior rekryterare
Lena Sköld lena.skold@atalent.se +46856215919 Jobbnummer
10023018