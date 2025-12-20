Förrådsman explosiva varor
Försvarsmakten / Lagerjobb / Haninge Visa alla lagerjobb i Haninge
2025-12-20
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Haninge
, Mjölby
, Karlsborg
, Motala
, Skövde
eller i hela Sverige
Visst vill du arbeta i stimulerande miljö där alla ser fram emot att komma till jobbet där vi alla jobbar åt samma håll? Vill du samtidigt vara med och bidra till en säkrare omvärld? Då kan detta vara nästa spännande utmaning för dig!
Som förrådsman explosiva varor kommer du att understödja förbanden med tjänster inom ammunition, vapen, övningsmaterial, beställningar och transporter. Vi söker dig som är serviceorienterad, noggrann, initiativtagande och intresserad av logistik i Försvarsmakten.
Om enheten
Logistikenheten Berga är en fristående enhet under chefen för Haninge garnison. Logistikenheten (LogE) består av en stabsfunktion, en Försörjningsavdelning (FörsA) och en Teknisk avdelning (TekA). Logistikenhetens övergripande huvuduppgifter är planering, genomförande och uppföljning av logistikomfattande förnödenhetsförsörjning och teknisk tjänst. FörsA består av ledning, handläggare och förrådsmedarbetare fördelade på tre sektioner. Avdelningen understödjer krigsförbanden inom samtliga fem logistikklasser från Berga, Muskö och Väddö.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Genomför utlämning/mottagning/packning av ammunition och vapen
• Genomför inventerin
• Genomför redovisning
• Genomför transporter
• Genomför beställningar
KRAVPubliceringsdatum2025-12-20Kvalifikationer
• Gymnasieutbildning med godkända betyg
• Körkort lägst klass B (manuell)Dina personliga egenskaper
Som person är du självgående, flexibel och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Du är samarbetsinriktad och har därmed lätt för att jobba i team. Du är tillmötesgående i ditt bemötande och serviceorienterad. Vidare är du omdömesgill och mån om att göra korrekta avvägningar och prioriteringar. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
MERITERANDE
• Tidigare arbetslivserfarenhet av förrådstjänst/lager
• C-kort
• Truckkort
• God kännedom om explosiva varor samt dess regler och begrepp
• ADR grund
• God datorvana
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning, med 6 månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Amf1 Haninge Berga.
Befattningen tillträds efter godkänd registerkontroll.
Befattningen: Civil.
Tillträde enligt Ök.
Upplysningar om befattningen eller rekryteringsprocessen
Kontakta Rickard Larsson nås via växel 010-823 30 00.
Fackliga företrädare
OFR-O: Michael Jarkö
OFR-S: Björn Engren
SEKO: Lenny Johansson
SACO-S: Fredrik Wilson
Samtliga fackliga företrädare kan nås via FM växel 010-823 30 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-05. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Stockholms Amfibieregemente (Amf 1) verkar där vatten möter land och fungerar som länken mellan sjö- och arméstridskrafter. Snabbgående stridsbåtar och svävare gör att förbandet är lättrörligt. Våra vapensystem gör att vi kan verka i fyra dimensioner: på och under vattenytan, i luften och på marken. Därmed kan vi utöva kontroll över kustområden.
Förbandet utbildar amfibiesoldater, kustjägare, sjömän och officerare inom åtskilliga huvudtjänster. Amf 1 har produktionsansvar för krigsförbandet 2.Amfibiebataljonen och 2.Marinbasbataljonen. Förbandet är baserat i Haninge (Berga). Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/stockholms-amfibieregemente-amf-1/
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Enl. ök. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9658079