Förrådsassistent till anstalten Västervik
Kriminalvården, Anstalten Västervik / Lagerjobb / Västervik Visa alla lagerjobb i Västervik
2025-10-22
, Vimmerby
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Hultsfred
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Anstalten Västervik i Västervik
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om Anstalten Västerviks verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/vastervik-norra/#verksamhetPubliceringsdatum2025-10-22Arbetsuppgifter
Som förrådsassistent utgör du en viktig stödfunktion för den övriga anstalten. Du kommer att få jobba med varierade arbetsuppgifter, både administration och fysiskt arbete. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att packa upp, visitera och skriva in klienters tillhörigheter vid ankomst, samt att skriva ut, packa och lämna ut eller skicka klienters tillhörigheter vid permission, flytt eller när klienter försätts på fri fot. Rollen innefattar även att du behöver fatta beslut kring klienters tillhörigheter utifrån gällande lagstiftning. Du kommer även arbeta med att hantera logistik och transport av mat, post samt avfall internt på anstalten.Kvalifikationer
Som förrådsassistent är det viktigt att du tar ansvar för din uppgift, är noggrann och att du har förmågan att själv planera, strukturera och prioritera i ditt arbete. Du är lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer samt uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du arbetar bra med andra människor, har gott omdöme, är tydlig och relaterar till andra på ett smidigt sätt. I din roll bidrar du till helheten och har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Fullständig gymnasieskolekompetens, alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant.
• B-körkort
• Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
• God datorvana
Vi ser det som meriterande om du har:
• Arbetslivserfarenhet från lager/förrådsarbete
• Kunskaper i och erfarenhet av att arbeta i KVR.
• Kunskaper i och erfarenhet av att hantera fakturor och beställningar
• Erfarenhet av beslutsfattande i offentlig förvaltning
• Erfarenhet av arbete vid häkte eller anstalt inom Kriminalvården
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C285745". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Anstalten Västervik Kontakt
Kriminalvårdsinspektör
Jonas Green 0490-796593 Jobbnummer
9569917