Förrådsansvarig
Railcare Lokverkstad AB / Lagerjobb / Sollefteå Visa alla lagerjobb i Sollefteå
2025-09-17
, Kramfors
, Ragunda
, Mark
, Härnösand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Railcare Lokverkstad AB i Sollefteå
, Kiruna
eller i hela Sverige
Railcare är ett järnvägsföretag, fyllt av energi, engagemang och snabbfotade medarbetare. Vi verkar i en traditionell bransch som nu återigen är en framtidsbransch då järnvägen möjliggör ett hållbart och effektivt transportsätt. Till detta bidrar Railcare genom bland annat underhåll av järnvägen, gods-, entreprenad- och specialtransporter, samt utveckling och underhåll av lok och maskiner.
Nu söker vi en Förrådsansvarig till Railcares Lokverkstad i Långsele som vill ta ansvar för en av våra mest centrala funktioner - att säkerställa att våra projekt och vår produktion alltid har rätt material och reservdelar på plats i rätt tid. Rollen innebär inte bara ordning och struktur i förrådet, utan också att aktivt bidra till att utveckla och effektivisera vår förrådsverksamhet, både ur ett ekonomiskt och logistiskt perspektiv.
Din kommande utmaning
Som Förrådsansvarig blir du navet i vårt materialflöde. Du ansvarar för att:
Utveckla och effektivisera förrådsarbetet med fokus på kostnadskontroll, tillgänglighet och försäljning.
Driva inköp och leverantörsval kopplat till reservdelar och material, från förfrågningar till leveransbevakning.
Säkerställa god ordning och struktur i förråd och lager samt att logistikflöden för inkommande och utgående gods fungerar effektivt.
Planera materialtillgång för projekt och produktion, samt löpande informera arbetsledning om leveranstider.
Bidra till förbättringsarbete kring processer, rutiner och digitalisering av förrådshanteringen.
Vem är du?
Vi söker dig som är:
Självgående och lösningsorienterad, med förmåga att prioritera rätt även i perioder med högt tempo.
Strukturerad och engagerad, men också flexibel när nya förutsättningar kräver omställning.
Van att arbeta med inköp, logistik eller förrådshantering, gärna med erfarenhet från industri eller verkstad.
Bekväm med att arbeta i affärssystem och har mycket god datavana (Officepaketet).
Kommunikativ och samarbetsinriktad, du trivs i rollen som länk mellan produktion, projekt och leverantörer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Förrådsansvarig Långsele". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Railcare Lokverkstad AB
(org.nr 559211-5405)
Stationsgatan 23 (visa karta
)
882 30 LÅNGSELE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9513678