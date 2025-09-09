Förrådsadministratör till Häktet Kronoberg
2025-09-09
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du veta mer? Hör vad våra medarbetare tycker om att arbeta inom Kriminalvården: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/
Läs mer om häktet Kronobergs verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/hakte/kronoberg/#verksamhet
Häktet Kronoberg är ett av Stockholms säkerhetshäkten, beläget på Kungsholmen mitt i centrala Stockholm och har 375 platser för intagna. Häktet är ett hovrättshäkte med närmare 10 000 inskrivningar varje år. Häktet Kronoberg driver även polisens arrestverksamhet.Publiceringsdatum2025-09-09Arbetsuppgifter
Som förrådsadministratör vid häktet Kronoberg ingår du i en arbetsgrupp som utgör en viktig stödfunktion för den övriga verksamheten. Du kommer att få jobba med varierade arbetsuppgifter, både administration och fysiskt krävande arbete. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att packa upp, visitera och skriva in klienters tillhörigheter vid ankomst, samt att skriva ut, packa och lämna ut eller skicka klienters tillhörigheter då de flyttas eller försätts på fri fot. Du ansvarar för att begära offerter enligt ramavtal, fakturahantering, inköp av material samt lagerhållning och intern distribuering av dessa inom häktet. Du tar emot och kontrollerar inlämnat gods, samt inkommande varor till häktets centralförråd. Kvalifikationer
Som förrådsadministratör på häktet är det viktigt att du tar ansvar för din uppgift och att du har förmågan att själv planera, strukturera och prioritera i ditt arbete. Du är lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer samt uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du arbetar bra med andra människor och relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Rollen kräver även att du kan planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt samt tar ansvar för arbetsuppgifterna, både självständigt men också tillsammans med andra arbetskollegor.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• Fullständig gymnasieutbildning (slutbetyg eller gymnasieexamen)
• Mycket goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
• God datorvana och erfarenhet att arbeta i digitala system
Meriterande
• Arbetslivserfarenhet inom förrådsarbete, logistik eller spedition
alternativt annan arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant
• Erfarenhet av förrådsarbete inom Kriminalvården
• Arbetslivserfarenhet från häkte eller anstalt
• Erfarenhet av beslutsfattande i offentlig förvaltning
• Kunskaper i fakturahantering och beställningar, gärna i Kriminalvårdens ekonomisystem (UBW, Agresso, KVR och Proceedo).
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
Intervjuerna kommer att hållas på Häktet Kronoberg 7 och 9 oktober.
