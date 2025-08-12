Förrådsadministratör till anstalten Österåker
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du veta mer? Hör vad våra medarbetare tycker om att arbeta inom Kriminalvården: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/
Läs mer om anstalten Österåkers verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/osteraker/#verksamhet
Verksamhetsområde Stockholm Öst omfattar de slutna anstalterna Österåker och Täby. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare men här arbetar även vårdpersonal, administrativ personal, lärare, produktionsledare m fl. De intagna är sysselsatta med utbildning, behandlingsprogram, verkstadsproduktion, monterings- och förpackningsarbete och annan strukturerad verksamhet. Anstalten Österåker ligger utanför Åkersberga och nås med buss eller bil. Anstalten Täby nås med buss, tåg eller bil. Åker du bil parkerar du gratis på anstalternas personalparkeringar. Verksamhetsområdet är inne i en expansiv utbyggnadsfas där anstalten Österåker bygger sex nya bostadshus med anstaltsplatser och tillhörande lokaler för sysselsättning för successiv driftsättning 2025-2027.Publiceringsdatum2025-08-12Arbetsuppgifter
Som förrådsadministratör vid anstalten Österåker kommer du att vara en viktig stödfunktion för den övriga verksamheten och ha ett särskilt ansvar för civilförrådet, där intagnas kläder och övriga tillhörigheter tas om hand och förvaras under verkställighetstiden. Arbetet är varierande och innebär både administrativt och materiellt arbete. I de huvudsakliga arbetsuppgifterna ingår ansvar för att ta emot, kontrollera, packa och sortera varor som kommer till eller ska lämna anstaltens förråd. Du kommer att administrera beställningar och utifrån dessa leverera varor till anstaltens olika avdelningar samt sköta hanteringen av personalens tjänstekläder.
Då anstalten Österåker står inför en omfattande platsutökning kan arbetsuppgifterna komma att ändras något. Detta kommer vi berätta mer om vid en eventuell intervju. Kvalifikationer
Vi söker dig som är strukturerad och gillar att ha ordning och reda. Du har hög samarbetsförmåga och kan relatera till andra på ett lyhört och smidigt sätt samt är tydlig i din kommunikation. Det är även viktigt att du tar eget ansvar och kan arbeta självgående. Vidare har du förmåga att vara flexibel när det blir ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker sig som har:
• Fullständig gymnasieutbildning alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant.
• Erfarenhet av förrådsarbete, företrädesvis inom Kriminalvården.
• Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift.
• God datorvana.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• Uppföljning och vidareutveckling av leveranser.
• Arbete i ekonomisystemet Proceedo.
• Arbete i Kriminalvården.
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
