Förrådsadministratör Kost
Kriminalvården / Lagerjobb / Sala Visa alla lagerjobb i Sala
2026-04-01
, Heby
, Surahammar
, Västerås
, Avesta
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården i Sala
, Västerås
, Uppsala
, Eskilstuna
, Österåker
eller i hela Sverige
Om Kriminalvården
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om VO Salbergas verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/Publiceringsdatum2026-04-01Dina arbetsuppgifter
Som förrådsadministratör inriktning kost utgör du tillsammans med dina kollegor en viktig stödfunktion för den övriga verksamheten.
Arbetet erbjuder varierade arbetsuppgifter, både administration och fysiskt krävande arbete. Du kommer att ha ansvar för mottagning och kontroll av varor till livsmedelsförråd. Vidare ingår rangering och leverans av livsmedel och färdiglagad mat till häktes- och anstaltshusen, leverans sker med truck. Du kommer även att arbeta med egenkontrollprogram enligt HACCP. Vi arbetar aktivt med självförvaltning och att utveckla vårt utbud till våra kunder, du kommer därför att stötta anstalt och häkte i självförvaltningsfrågor vilket utöver kontakt med kollegor kan innefatta klientkontakt. Kvalifikationer
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
- Arbetslivserfarenhet, även i form av säsongsarbete, timanställning eller eget företagande. Praktik och volontärarbete är inte att jämställa med anställning
- Fullständig gymnasiekompetens eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
- Mycket goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
- God datorvana
Det är även meriterande med:
- Restaurang- eller storhushållsutbildning, Livsmedelsutbildning
- Arbetslivserfarenhet från lager, livsmedelshantering eller förrådsarbete
- Erfarenhet av arbete med egenkontroller
- Truckkort
- Andra erfarenheter som kan bedömas som relevanta för tjänsten
Vi jobbar med löpande urval. Övrig information
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/17".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Region Mitt, VO Salberga, A Salberga Kontakt
Marie Zetterström marie.zetterstrom@kriminalvarden.se 077-2280800
9831638