Förpackningsoperatörer till Rechon Life Science!
Academic Work Sweden AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Malmö Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Malmö
2025-12-20
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Malmö
, Lomma
, Lund
, Trelleborg
, Landskrona
eller i hela Sverige
Rechon Life Science rekryterar nu förpackningsoperatörer till sitt team i Malmö som växer. Här får du möjlighet att arbeta med produkter som bidrar till bättre hälsa världen över, i en miljö som präglas av noggrannhet, säkerhet och innovation. Om du vill bli en del av ett framgångsrikt företag inom läkemedelsindustrin, där din insats verkligen spelar roll, är detta den perfekta möjligheten för dig!
OM TJÄNSTEN
I rollen som operatör kommer du stötta ett drivet team som ansvarar för slutförpackningar och har stort fokus på effektivitet och kvalitet i enlighet med GMP. Avdelningen sköter sista steget innan produkt skickas till kund vilket innebär att läkemedel förpackas, etiketteras, monteras och att ordrar skickas ut.
Teamet arbetar i processrum med olika linjer - manuella för handpackning, halvautomatiska respektive helautomatiska. Under din upplärning kommer du i första hand skugga senior operatör för att lära dig massor och du ska inte vara rädd att ställa frågor! Vi ser att du är noggrann, flexibel och ställer upp vid toppar i produktionen samt har vilja att lära dig olika linjer för att ha så bred kompetens som möjligt.
Arbetstider är enligt 3-skift löpande veckovis. Skift 1: mån-fre 06.00-14.30. Skift 2: mån-tors 08.30-17.00. Skift 3: 15.30-00.00, fre 14:00-22:30.
Du erbjuds
• Ett konsultuppdrag i 6 månader, med goda möjligheter till direktanställning hos Rechon därefter där det finns goda interna karriärmöjligheter för dig som visar driv och engagemang
• Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-12-20Dina arbetsuppgifter
Dagliga uppgifter innefattar bland annat att starta batch, granska material, gå igenom batchdokumentation och göra uppstartskontroll. När processen är igång gör du paketering och etikettering av läkemedelsprodukter, vilket innefattar att genomföra stickprov, granska utgångsdatum och batchnummer samt säkerställa rätt stämpling. Parallellt med arbetet sker löpande dokumentation enligt GMP, såsom att granska SOPar och avvikelserapportering.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad gymnasieexamen
• Har minst ett års arbetslivserfarenhet, meriterande erfarenhet kan exempelvis vara i liknande roll som operatör, från processindustri, läkemedelsproduktion, från restaurang eller livsmedelsbutik
• Har mycket god kommunikativ förmåga i svenska i tal och skrift för dokumentation och av säkerhetsskäl
• B-körkort
Utöver meriterande arbetslivserfarenhet är erfarenhet av GMP en fördel.
För att trivas och lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Hjälpsam
För denna rekrytering kommer säkerhetsprövning att genomföras. I ett tidigt skede av processen kommer vi att be dig beställa ett utdrag från ditt belastningsregister, vilket vi på Academic Work sedan går igenom och godkänner tillsammans med dig, så öppna inte kuvertet när du får hem det. Rekryteringsprocessen innefattar i slutskedet en säkerhetsintervju som genomförs av Rechon Life Science.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
I din ansökan, var noga med att ange exakta start- och slutdatum för dina tidigare anställningar och utbildningar.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Om du är nyfiken och vill läsa mer om Rechon Life Science kan du göra det här! Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15116484". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9658142