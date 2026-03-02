Formsprutare till Östlings Verktyg
Östlings Verktygs AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Gnosjö
2026-03-02
, Gislaved
, Tranemo
, Vaggeryd
, Värnamo
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i ett modernt verktygsmakeri där kvalitet, effektivitet och problemlösning står i centrum?
Nu söker vi en erfaren och noggrann formsprutare som vill bli en del av vårt team. Hos Östlings Verktyg i Gnosjö får du en roll där teknik, precision och utveckling står i centrum.Publiceringsdatum2026-03-02Om tjänsten
I rollen som formsprutare kommer du att arbeta med testkörning av nya plastverktyg samt produktion av lägre serievolymer. Du blir även delaktig i montering och justering av verktyg. Här blir du en viktig del av ett kompetent team som varje dag skapar smarta och högkvalitativa lösningar åt våra kunder.
Nu söker vi dig som vill arbeta i en miljö där innovation möter hantverk - och där du får möjlighet att påverka hela produktionskedjan.
Som formsprutare hos oss får du arbeta med:
• Testkörning av nya plastverktyg
• Ställ, igångkörning och optimering av processparametrar
• Byte av verktyg och kvalitetskontroll
• Övervakning av produktion och problemlösning
• Kontrollmätning och kvalitetskontroll av detaljer
• Dokumentation och dagligt underhåll av maskiner
Du får en bred, varierad roll där din tekniska kompetens verkligen kommer till sin rätt. Arbetstiden är dagtid, måndag-fredag. Kvalifikationer
• Erfarenhet av formsprutning inom plastproduktion
• God teknisk förståelse och kunskap om verktyg och maskininställningar
• Förmåga att läsa ritningar och förstå kvalitetskrav
• Du är ansvarstagande, lösningsorienterad och trivs i en produktionsmiljö
Vi erbjuder
• En stabil arbetsplats med modern utrustning
• Utvecklingsmöjligheter inom teknik och produktion
• Trevliga kollegor och en god arbetsmiljö Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östlings Verktygs AB
(org.nr 556836-9028) Jobbnummer
