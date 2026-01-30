Formsprutare till direktrekrytering
Vill du utvecklas inom industri, process och tillverkning?Publiceringsdatum2026-01-30Om tjänsten
Som formsprutare hos Mastec Plastema arbetar du i en teknisk och varierande miljö med plastproduktion av hög kvalitet. Du kommer att ingå i ett kompetent team och arbeta i tvåskift. Tjänsten är en direktrekrytering, vilket innebär att du blir anställd direkt av Mastec.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Övervakning och drift av formsprutningsmaskiner
Säkerställa att produktionen håller rätt kvalitet och följer satta rutiner
Justeringar och enklare inställningar av maskiner vid behov
Packning, avsyning och kontroll av färdiga produkter
Rapportering av avvikelser och produktionsdata
Aktivt bidra till ett effektivt och säkert arbetsflöde
Vem är du?
Vi söker dig som trivs i en produktionsmiljö och har ett tekniskt intresse. Du är noggrann, ansvarstagande och har lätt för att samarbeta.Kvalifikationer
Erfarenhet av industriarbete
God arbetsmoral och vilja att lära sig mer
Möjlighet att arbeta tvåskift
Erfarenhet av maskinövervakning eller liknande processindustri
Meriterande:
Erfarenhet av formsprutning
Som person ser vi att du är positiv, strukturerad och har en vilja att bidra till ett bra arbetsklimat. Du tar ansvar för ditt arbete, är kvalitetsmedveten och trivs med att arbeta i ett team där alla hjälps åt.
Om verksamheten
Intervjuer sker löpande, sök redan idag!
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution.
