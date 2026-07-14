Forma framtidens produktion som beredare!
Saab Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Karlskoga Visa alla maskiningenjörsjobb i Karlskoga
2026-07-14
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Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Vill du vara med och utveckla framtidens produktion i en högteknologisk och innovativ verksamhet?
Vi söker nu en produktionsberedare som vill bidra till våra digitala arbetssätt och produktionsprocesser samt stärka vår industrialiseringsförmåga.
Som produktionsberedare blir du en viktig del av arbetet med att skapa effektiva och hållbara produktionslösningar. Du arbetar nära kollegor inom produktionsteknik, konstruktion, kvalitet och produktion för att säkerställa goda förutsättningar för en stabil och kvalitativ serieproduktion.
I rollen kommer du bland annat att ta fram tillverkningsinstruktioner i både textform och i systemen IFS samt Delmia. Du granskar tekniska underlag ur ett producerbarhetsperspektiv och säkerställer att dokumentation, konfiguration och spårbarhet håller hög kvalitet. Du kommer även att delta i industrialiseringsprojekt där du bidrar till att utveckla arbetssätt och processer samt identifierar förbättringsmöjligheter som leder till effektiva produktionsflöden. Arbetet sker i nära samarbete med flera delar av verksamheten, där du blir en viktig länk mellan konstruktion och produktion.
Hos oss får du möjlighet att kombinera teknisk kompetens med verksamhetsutveckling och vara med på resan mot en mer digitaliserad och effektiv produktion.Publiceringsdatum2026-07-14Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av produktionsberedning och trivs med att arbeta i gränslandet mellan teknik, produktion och utveckling. Du har erfarenhet av att ta fram tillverkningsinstruktioner och beredningsunderlag och känner dig trygg i att arbeta i affärs- och produktionssystem. Har du dessutom erfarenhet av IFS och Delmia ser vi det som meriterande.
Du har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift. Du är nyfiken och engagerad, gillar att arbeta strukturerat och har ett tydligt fokus på kvalitet och förbättringar. Vi tror också att du uppskattar samarbete och gärna delar med dig av din kompetens samtidigt som du tar ansvar för att driva ditt arbete framåt. Här får du en viktig roll i arbetet med att vidareutveckla verksamhetens arbetssätt och kompetens inom Delmiaberedning.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att trivas i rollen tror vi att du är strukturerad, noggrann och självgående, med ett arbetssätt som präglas av kvalitet och förståelse för kundkrav.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Med tanke på den kommande semesterperioden kan du förvänta dig återkoppling på din ansökan efter sommaren. Om du tycker att tjänsten låter intressant är du varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
691 80 KARLSKOGA Arbetsplats
Saab Jobbnummer
10002653