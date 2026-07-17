Förhandlingschef till HR-enheten - Göteborg
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2026-07-17
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Kustbevakningen är en civil statlig myndighet som dygnet runt övervakar Sveriges kust och stora insjöar. Med vår maritima förmåga är vi en central operativ aktör i den maritima miljön. Vi har ett unikt uppdrag inom totalförsvaret där vi har uppdrag både inom det civila försvaret och under vissa förutsättningar även inom det militära försvaret. Vårt uppdrag omfattar sjöövervakning, ordningshållning, brottsbekämpning samt miljöberedskap till sjöss. Genom kontinuerlig insamling och delning av sjöinformation till andra myndigheter skapar vi en civil sjölägesbild som är avgörande för både krisberedskap och säkerhet i den maritima miljön.
Våra fartyg och flygplan genomför ständigt sjöövervakning och vi kan agera snabbt vid hot om brottslighet, nödsituationer, olyckor eller hot mot sjösäkerheten. Kustbevakningen kombinerar denna övervakning med beredskap för räddnings- och miljöräddningstjänst till sjöss. Detta stärker samhällets förmåga att förebygga händelser och om något händer hantera och återställa ordning och säkerhet i den maritima miljön.
Kustbevakningen är en arbetsplats som präglas av samarbete och engagemang över de organisatoriska gränserna. Här finns engagerade medarbetare med varierande kompetenser vilket skapar en dynamisk arbetsplats med ständiga möjligheter att lära nytt. Kustbevakningen arbetar med och har stort fokus på medarbetarskap och ledarskap och det är därför viktigt att din värdegrund stämmer överens med Kustbevakningens – helhetssyn, välvilja och engagemang. Kustbevakningen erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter och rättigheter till alla.Publiceringsdatum2026-07-17Beskrivning
Kustbevakningen söker nu en erfaren, kommunikativ och samverkansinriktad förhandlingschef.
Uppdraget som förhandlingschef innebär att du ansvarar för att leda, utveckla och samordna myndighetens avtals- och förhandlingsarbete inom ramen för arbetsrätt, lönebildning och kollektivavtal.
Tjänsten är placerad på HR-enheten, som tillhör Personal- och ekonomiavdelningen. I avdelningen ingår också Ekonomienheten, Upphandlings- och inköpsenheten samt Utbildningsenheten. Du har HR-chefen som din närmsta chef.
HR-enheten omfattar en kompetensbredd inom HR, arbetsmiljö, rekrytering, system/lön samt förhandlingsområdet och består idag av cirka 20 medarbetare. Enhetens uppdrag är att utifrån verksamhetens behov ge ett proaktivt, enhetligt och professionellt stöd samt rådgivning till chefer inom alla HR-områden.
Förhandlingschefen leder arbetet med och säkerställer gemensamma tolkningar och tillämpningar av lag och avtal, regler inom arbetsrättens område samt kollektivavtalsfrågor. I rollen förväntas du ge kvalificerad rådgivning inom det arbetsrättsliga området till HR-partners samt myndighetens ledning.Dina arbetsuppgifter
Som Förhandlingschef spelar du en nyckelroll i myndighetens utvecklingsresa. Vi befinner oss i en spännande förändringsfas, vilket innebär att vi behöver se över och modernisera våra styrande dokument och avtal inom HR- och arbetsgivarområdet.
I rollen har du ett övergripande ansvar för att:
Strategiskt utveckla avtal och styrdokument: Initiera, samordna, driva och följa upp myndighetens ramverk och avtalsstruktur gällande förhandling, samverkan, kollektivavtal och arbetsrätt
Leda förhandling och samverkan: Driva förhandlingsarbetet och utveckla den fackliga samverkan med våra arbetstagarorganisationer.
Stötta i arbetsgivarrollen: Utbilda chefer och ge kvalificerad rådgivning och operativt stöd inom arbetsrätt och förhandling till HR partners, detta för att stärka chefernas förutsättningar att leda professionellt och effektivt.
Främja en hållbar personalpolitik: Säkerställa en personalpolitik som harmoniserar med myndighetens vision, verksamhetsidé och värdegrund.
Strategisk lönebildning, vilket inkluderar att leda processer kring löneöversyn och villkorsfrågor inom myndigheten.
Syftet med rollen är att främja ett aktivt ledar- och medarbetarskap som direkt bidrar till verksamhetens måluppfyllelse och en hållbar arbetsmiljö.Kvalifikationer
Kustbevakningen söker dig med aktuell flerårig erfarenhet i liknande roll och/eller arbetsuppgifter. Du är stabil och erfaren i arbetsgivarrollen. Som förhandlingschef är det viktigt att ha en stadig grund inom arbetsrätt och kollektivavtalsfrågor samt en relevant högskoleutbildning inom till exempel HR och/eller juridik. Har du dessutom en arbetsrättslig utbildningsbakgrund från högskola eller universitet så är det starkt meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av komplexa organisationer, meriterande är om du även har arbetat inom statlig förvaltning.
Rollen kräver ett helhetsperspektiv och en förmåga att sätta den egna arbetsinsatsen i ett större sammanhang. Du som söker är engagerad och kommunikativ med förmåga att balansera skiften mellan övergripande och långsiktiga perspektiv till avgörande detaljer.
Du är lösningsorienterad, tar egna initiativ och driver arbetet framåt genom dialog och självständigt beslutsfattande. Rollen ställer höga krav på professionalitet, ansvarskänsla och integritet, vilket innebär att du agerar som en tydlig arbetsgivarrepresentant med ett etiskt förhållningssätt och god självinsikt.
Vi förutsätter att du har en god administrativ förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på så väl svenska som på engelska.
När vi anställer lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och förmågor. Som en del i urvalsprocessen kan tester eller arbetspsykologiska tester komma att genomföras. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kustbevakningen
(org.nr 202100-3997), https://www.kustbevakningen.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Bastionsgatan 18 (visa karta
)
371 23 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kustbevakningen Kontakt
HR-chef
Kristina Aurell 0706-538633 Jobbnummer
10005588