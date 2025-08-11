Forex I Uddevalla Söker Säljare
2025-08-11
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
, Partille
, Göteborg
, Härryda
, Mölndal
Brinner du för försäljning och att arbeta mot uppsatta mål?
Då är du den vi söker!
Vi erbjuder visstidsanställning med minimum 50% per månad med början snarast. Arbete vardagar, kväll och helg.
Möjlighet till vikariat 100 % från början av dec 2025 - sista dec 2026Publiceringsdatum2025-08-11Arbetsuppgifter
Som Säljare på FOREX kommer du att vara med i alla steg av försäljningsprocessen och hjälpa kunderna att hitta rätt valuta och tjänster för deras behov. Du kommer att bidra till en fantastisk kundupplevelse och skapa resultat genom att sälja våra produkter och valuta. Tillsammans med ditt team kommer du att jobba för att uppnå butikens försäljningsmål.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Sälja valuta och andra FOREX-tjänster
• Ge grym kundservice och hålla kunden i fokus
• Följa våra interna rutiner och hålla ordning i butiken
• Bidra till att butiken är välstädad och organiserad
Våra förväntningar på dig
Vi söker dig som har ett affärsmässigt tänk, är lösningsorienterad och har en passion för att ge kunderna den bästa servicen. Du drivs av att uppnå mål och gillar att jobba tillsammans med andra för att nå resultat.
För att trivas i denna roll och kunna prestera på bästa sätt ser vi att du har följande erfarenheter:
• Försäljningserfarenhet: Tidigare erfarenhet inom detaljhandel eller försäljning, där du har arbetat mot individuella försäljningsmål och givit kunder en bra upplevelse. Erfarenhet från en service- eller försäljningsroll där kundnöjdhet har varit i fokus är särskilt värdefullt.
• Kundservice: Du har erfarenhet av att arbeta med kundservice och är van vid att hantera kundmöten på ett professionellt och serviceinriktat sätt.
• Kommunikationsförmåga: Du kan kommunicera tydligt på både svenska och engelska. Ytterligare språkkunskaper är meriterande.
• Teknisk vana: Du har erfarenhet av att använda datorer och kassasystem. Goda IT-kunskaper är viktiga, särskilt när det gäller att hantera betalningar och transaktioner.
• Ekonomiska kunskaper (meriterande): Grundläggande kunskaper om ekonomi, valutamarknader eller finansiella tjänster är ett plus.
• Teamarbete: Du har erfarenhet av att jobba i team och bidra till att uppnå gemensamma mål.
Vad du kan förvänta dig av oss
Vi erbjuder ett stimulerande och omväxlande jobb där din kompetensutveckling är en naturlig del av arbetet. Hos oss får du erfarenhet inom finans, service och försäljning. Vi erbjuder flertalet utbildningar för att hjälpa dig utvecklas inom företaget. Efter några år hos oss har du utvecklats till en skicklig säljare med gedigen kunskap om finansiella tjänster.
Vi är ett familjärt företag som värdesätter mångfald och tar ett stort samhällsansvar, bland annat genom vårt samarbete med ECPAT och Rädda Barnen.Så ansöker du
För att säkerställa din bakgrund kommer vi att ta en kreditupplysning och begära ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning. Alla som söker jobb på FOREX genomgår också ett kort test via mejl.
Frågor om rekryteringen? Kontakta Affärschef Maria Jakobsson, Telefonnummer: 076-764 43 01
Frågor till fackliga företrädare (Unionen) kan ställas till unionen@forex.se
Vi tar inte emot ansökningar via mejl.
Sista ansökningsdag är 12 september. Urval sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
FOREX är ett familjeägt företag och Nordens marknadsledare inom resevaluta. Vi erbjuder även reseförsäkringar, kreditkort och internationella pengaröverföringar. Våra butiker finns centralt i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Forex AB
(org.nr 516406-0104) Jobbnummer
9451661