Höganäs Energi söker nu en företagssäljare med både driv och affärsmässighet. Här får du en nyckelroll med stort eget ansvar och möjlighet att påverka - inte bara affären, utan hela kundupplevelsen i kommunen.
Du ansvarar för försäljning och rådgivning inom hela Höganäs Energis erbjudande - elhandel, energilösningar (solceller, laddinfrastruktur och lagring), fjärrvärme, fiber samt frågor kopplade till elnät.
Rollen är bred och strategisk: du arbetar med allt från första kundkontakt och behovsanalys till avtalsskrivning, uppföljning och långsiktigt relationsbyggande. Du får driva affären mot företag, kommun, bostadsrättsföreningar och samfälligheter, förvalta och utveckla befintliga kunder - och samtidigt aktivt bygga nya affärsmöjligheter.
Du blir en del av ett engagerat team på fem personer och rapporterar till chefen för kundstöd. Här finns möjlighet att sätta din egen prägel på både affärsprocesser och kundrelationer - och spela en central roll i Höganäs Energis fortsatta utveckling.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Rådgivning och försäljning inom elhandel, energilösningar, fjärrvärme och fiber
• Driva avtalsförhandlingar och säkerställa lönsamma, långsiktiga affärer
• Utveckla och kvalitetssäkra avtalsprocesser
• Löpande följa upp försäljning
• Projektera och offerera affärer inom olika affärsområden
• Delta på mässor, nätverk och lokala evenemang
• Utveckla långsiktiga kundrelationer med affärsnytta i fokus
Vem är du?
Vi söker dig som kombinerar affärssinne med tekniskt kunnande och starkt relationsbyggande. Du är trygg i din yrkesroll och har flera års erfarenhet av B2B-försäljning, affärsansvar och avtalsförhandling. Du trivs i en komplex roll där du kan ta egna initiativ, fatta beslut och skapa resultat.
Du har:
• Flera års erfarenhet av B2B-försäljning med ansvar för affärsutveckling
• Förmåga att bygga långsiktiga och förtroendefulla relationer
* Intresse och vilja att förstå teknik och samband inom ditt ansvarsområde
• Erfarenhet av resultatuppföljning och prognostisering
• Gärna erfarenhet av projektledning
• Utbildning inom teknik, ekonomi eller försäljning
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
• B-körkort
Som person är du:
• Strategisk och analytisk, med förmåga att se helheten
• Lyhörd och empatisk, men också modig i att utmana och driva förändring
• Självständig och prestigelös
• Bekväm med att representera bolaget på mässor, nätverksträffar och offentliga sammanhang
• Resultatorienterad, uthållig och engagerad - med glädje och passion i ditt arbete
Om verksamheten
Höganäs Energi är Kullahalvöns kommunalägda energibolag med en omsättning på cirka 350 MSEK. Vi är drygt 40 medarbetare som skapar förutsättningar för ett funktionellt och hållbart liv för Kullahalvöns invånare, företag och besökare. Höganäs Energi erbjuder en helhetslösning med pålitlig infrastruktur och tjänster för energi, värme och kommunikation. Läs vidare på: Hållbarhet för Kullahalvön - Höganäs Energi (hoganasenergi.se)
Hos Höganäs Energi blir du en del av ett företag med starkt lokalt engagemang och en tydlig framtidsvision. Du erbjuds:
• En varierad och utvecklande tjänst med stort ansvar
• Ett nära samarbete med samtliga kollegor
• Möjlighet till kompetensutveckling
• En viktig roll i ett företag som driver hållbar utveckling framåt
Välkommen att söka ett utvecklande och omväxlande arbete! Du söker tjänsten via poolia.se - gärna omgående.
Vi värdesätter mångfald och jämställdhet och välkomnar alla kvalificerade sökande oavsett kön, ålder, bakgrund eller livssituation.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Karl Månsson på 076-1756109 eller karl.mansson@dreamwork.se
